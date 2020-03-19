«У потребителя возникают убытки в сфере банковских услуг». Что нужно поменять в законе о защите прав потребителей?

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

На сегодня, действительно, имеется пробел, который уже рассматривается и должен быть закреплен в измененном законе прав потребителей, не нашел отражение в законе, который сегодня действует.

Это защита прав потребителя финансовых услуг. Мы сталкиваемся с проблемами, связанными с банковской системой. И на сегодня банки ссылаются на то, что на правоотношения между банками и потребителями не распространяется, не распространяет свою силу закон о защите прав потребителей, отсылают на свои внутренние инструкции и банковский кодекс. Что делает потребителя – он не понимает структуры, не знает законодательства, что потребитель и не обязан это знать. И на сегодня назрело закрепление отдельной главы о защите прав потребителей финансовых услуг, где потребителю будут разъяснены его права. Прежде всего – право на информацию.

На сегодняшний день мы столкнулись с большой проблемой, что информация до потребителя доводится у нас не тем способом, которым потребитель готов принять. Большинство наших клиентов – люди, которые не всегда обращаются к интернет-ресурсу банка, чтобы посмотреть, какие изменения были. А в договорах прописано, что вся информация предоставлена на сайте. А на сайте тяжело эту информацию найти. Даже мы, проверяя информацию, не всегда можем найти информацию. Достаточно завуалировано, спрятано, в каких-то вкладках и является недоступной для потребителя. И у потребителя в связи с этим возникают убытки именно в сфере банковских услуг. Если будет данная глава включена в закон о защите прав потребителей, я считаю, что это сделает проще жизнь наших потребителей.