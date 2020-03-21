Из больниц выписали 15 пациентов, заболевших коронавирусом. Ситуация в Беларуси на 21 марта

Новости Беларуси. В Беларуси проведено уже более 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса

К 21 марта 15 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем. Часть из них после прохождения лечения уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели.