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На дорогах Минской области установили ещё три датчика контроля скорости

19 марта 2020 14:09
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Новости Беларуси. Три дополнительных датчика для контроля скорости появились на дорогах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мобильные точки установлены до 12 апреля в местах концентрации ДТП.

На дорогах Минской области установили ещё три датчика контроля скорости-1

А это 28-й километр автодороги Минск – Могилев, 418-й километр трассы от российской границы до Ивацевич у деревни Туча Клецкого района и 58-го дороги Минск – Микашевичи.

С 20 марта сотрудники ГАИ проведут массовую отработку этой трассы. Они будут выявлять нарушения правил дорожного движения, а также проведут профилактическую работу с водителями.

На дорогах Минской области установили ещё три датчика контроля скорости-4

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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