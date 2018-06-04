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Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

04 июня 2018 08:04
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Новости Беларуси. В Беларуси ограничен доступ к 17 интернет-ресурсам.

Эта информация опубликована на сайте Мининформа.

Первого июня на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» за размещение ненадлежащей рекламы был ограничен доступ к семнадцати сайтам.

Это alfazaem.win, dayu-dengi-v-dolg-minsk.com, dam-dengi.xyz, dam-deneg.casa, dengi-vdolg.info, financehelp.xyz, idengy.com, money-tyt.com, mymoney.by, zaem-v-minske.website, money-gold.win, vdolg24.xyz, get24h7.ru, alfacredit.win, zaimvdolg.com, zzzdengi.com, dengivdolg-vzaem.by. Посредством этих ресурсов в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц.

В конце мая нынешнего года за ненадлежащую рекламу был ограничен доступ к двум интернет-ресурсам (читайте далее), а в середине прошедшего месяца – еще к 22 ресурсам (подробности здесь). 

# Интернет # общество

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