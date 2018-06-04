«Время подведения итогов». Как отметили 15-летие в «SOS-Детской деревне Марьина Горка»

Новости Беларуси. 15 лет вместе. «SOS-Детская деревня Марьина Горка» отметила юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На день рождения пригласили не только нынешних воспитанников, но и тех, кто уже получил путевку во взрослую жизнь.

За полтора десятка лет семейное тепло и домашний уют здесь получили почти 200 ребят.

Отметили событие масштабно: детей порадовали выступлениями музыкальных коллективов. Работали интерактивные площадки, где можно было поиграть в шашки, сразиться за первенство в гольфе и попрыгать на батуте.