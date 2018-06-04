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«Время подведения итогов». Как отметили 15-летие в «SOS-Детской деревне Марьина Горка»

04 июня 2018 07:50
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Новости Беларуси. 15 лет вместе. «SOS-Детская деревня Марьина Горка» отметила юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На день рождения пригласили не только нынешних воспитанников, но и тех, кто уже получил путевку во взрослую жизнь.

За полтора десятка лет семейное тепло и домашний уют здесь получили почти 200 ребят.

Отметили событие масштабно: детей порадовали выступлениями музыкальных коллективов. Работали интерактивные площадки, где можно было поиграть в шашки, сразиться за первенство в гольфе и попрыгать на батуте.

«Время подведения итогов». Как отметили 15-летие в «SOS-Детской деревне Марьина Горка» -1

«Время подведения итогов». Как отметили 15-летие в «SOS-Детской деревне Марьина Горка» -3

Диана Плотникова, воспитанник «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Я играла в гигантские шашки сегодня, каталась на беличьем колесе, играла в твистер, участвовала в дротиках. И наша команда победила.

«Время подведения итогов». Как отметили 15-летие в «SOS-Детской деревне Марьина Горка» -6

«Время подведения итогов». Как отметили 15-летие в «SOS-Детской деревне Марьина Горка» -8

Дмитрий Колтович, директор «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
На самом деле, 15 лет – это такая знаменательная дата, время подведения некоторых итогов.

Когда у меня спрашивают, чем гордится Детская деревня, чем горжусь я, как директор, мы всегда говорим, что главное наше достижение – это наши дети. Каждый ребенок по-своему уникален.

Уже сегодня, 4 июня, воспитанники «SOS-Детская деревня Марьина Горка» отправятся на летний отдых в Италию.

# Дети и родители # общество # Дмитрий Колтович # Фотофакт

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