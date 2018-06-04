«Время подведения итогов». Как отметили 15-летие в «SOS-Детской деревне Марьина Горка»
Новости Беларуси. 15 лет вместе. «SOS-Детская деревня Марьина Горка» отметила юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На день рождения пригласили не только нынешних воспитанников, но и тех, кто уже получил путевку во взрослую жизнь.
За полтора десятка лет семейное тепло и домашний уют здесь получили почти 200 ребят.
Отметили событие масштабно: детей порадовали выступлениями музыкальных коллективов. Работали интерактивные площадки, где можно было поиграть в шашки, сразиться за первенство в гольфе и попрыгать на батуте.
Диана Плотникова, воспитанник «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Я играла в гигантские шашки сегодня, каталась на беличьем колесе, играла в твистер, участвовала в дротиках. И наша команда победила.
Дмитрий Колтович, директор «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
На самом деле, 15 лет – это такая знаменательная дата, время подведения некоторых итогов.
Когда у меня спрашивают, чем гордится Детская деревня, чем горжусь я, как директор, мы всегда говорим, что главное наше достижение – это наши дети. Каждый ребенок по-своему уникален.
Уже сегодня, 4 июня, воспитанники «SOS-Детская деревня Марьина Горка» отправятся на летний отдых в Италию.