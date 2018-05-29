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Министерство информации ограничило доступ к двум интернет-ресурсам

29 мая 2018 09:43
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Новости Беларуси. В Беларуси ограничен доступ к двум интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу.

По сообщению Министерства информации, 28 мая был ограничен доступ к ресурсам av.com.by и goabay.com в соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Это произошло из-за размещения ненадлежащей рекламы.

В середине апреля нынешнего года Мининформ ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам (читайте далее).

Несколькими неделями ранее был ограничен доступ к 22 сайтам за торговлю и пропаганду наркотических средств. 

# Государственная информационная политика # общество

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