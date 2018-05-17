В Беларуси ограничили доступ к 22 интернет-ресурсам

Новости Беларуси. В Беларуси ограничен доступ к 22 интернет-ресурсам. Их уличили в причастности к распространению наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство информации оперативно отреагировало на уведомление правоохранителей. По их запросу теперь недоступны сетевые адреса, по которым можно было выйти на распространителей дурмана. Этой весной уже блокировался ряд ресурсов с рекламой наркотиков. Создатели сайтов пытаются запустить новые и так называемые их «зеркала» – впрочем, они также быстро попадают под запрет.