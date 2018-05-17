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В Беларуси ограничили доступ к 22 интернет-ресурсам

17 мая 2018 12:40
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Новости Беларуси. В Беларуси ограничен доступ к 22 интернет-ресурсам. Их уличили в причастности к распространению наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ограничили доступ к 22 интернет-ресурсам-1

Министерство информации оперативно отреагировало на уведомление правоохранителей. По их запросу теперь недоступны сетевые адреса, по которым можно было выйти на распространителей дурмана. Этой весной уже блокировался ряд ресурсов с рекламой наркотиков. Создатели сайтов пытаются запустить новые и так называемые их «зеркала» – впрочем, они также быстро попадают под запрет.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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