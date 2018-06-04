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Посещение леса под запретом более чем в 50 районах Беларуси: в стране действует 4-й класс пожароопасности

04 июня 2018 07:13
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Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен более чем в 50 районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почти вся Брестская и Гомельская области, а также часть Гродненского и Витебского регионов.

Посещение леса под запретом более чем в 50 районах Беларуси: в стране действует 4-й класс пожароопасности-1

Сейчас в стране действует 4-й класс пожарной опасности. В этой ситуации огонь может вспыхнуть от малейшей искры. Отметим, введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесной зоны, в том числе для прогулок и отдыха на природе, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Специальная интерактивная карта так называемых красных зон размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

# Происшествия в лесу # общество # Фотофакт

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