Посещение леса под запретом более чем в 50 районах Беларуси: в стране действует 4-й класс пожароопасности

Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен более чем в 50 районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почти вся Брестская и Гомельская области, а также часть Гродненского и Витебского регионов.

Сейчас в стране действует 4-й класс пожарной опасности. В этой ситуации огонь может вспыхнуть от малейшей искры. Отметим, введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесной зоны, в том числе для прогулок и отдыха на природе, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Специальная интерактивная карта так называемых красных зон размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.