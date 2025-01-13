Строительная амнистия в Беларуси продлевается до 1 января 2028 года – указ Президента

Еще больше возможностей узаконить самовольные постройки на своих участках будет у белорусов. Строительная амнистия продлевается в нашей стране до 1 января 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписан главой государства.

Таким образом, у граждан будет еще три года, чтобы закрыть вопрос с оформлением недвижимости. Документом продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых строений, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации до 1 сентября 2022 года.