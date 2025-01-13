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Строительная амнистия в Беларуси продлевается до 1 января 2028 года – указ Президента

13 января 2025 17:00
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Еще больше возможностей узаконить самовольные постройки на своих участках будет у белорусов. Строительная амнистия продлевается в нашей стране до 1 января 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписан главой государства.

Строительная амнистия в Беларуси продлевается до 1 января 2028 года – указ Президента-2

Таким образом, у граждан будет еще три года, чтобы закрыть вопрос с оформлением недвижимости. Документом продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых строений, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации до 1 сентября 2022 года.

Строительная амнистия в Беларуси продлевается до 1 января 2028 года – указ Президента-4

Право приемки самовольных построек предоставлено местным исполнительным и распорядительным органам власти.

# Недвижимость # Строительство

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