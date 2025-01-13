Выборы в Беларуси проходят в полном соответствии с законодательством – международные наблюдатели

Выборы в Беларуси проходят в полном соответствии с законодательством. Это отмечают эксперты Миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января ее участники провели встречи с представителями штабов кандидатов в Президенты.
Международных экспертов проинформировали о проделанной работе, обсудили, как протекает избирательная гонка. На сегодняшний день никаких жалоб и обращений ни от кандидатов, ни от граждан специалистам не поступало. Сейчас наблюдатели готовятся к мониторингу досрочного голосования, которое стартует 21 января. Они планируют посетить участки во всех областях страны.
Алексей Сазонов, международный наблюдатель от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Будем смотреть, как соблюдается законодательство Республики Беларусь в проведении выборов. Там тоже много деталей, как заполняются бюллетени, как показываются документы, на основании которых эти бюллетени даются, как сама процедура проходит, помогают ли, мешают ли члены комиссии, бывает, мешают посторонние граждане. Всякое бывает. Но у меня опыт пятых выборов. До сих пор я не видел существенных проблем у Беларуси в проведении.
Миссию наблюдателей от СНГ в нашей стране представляют более 300 человек. Это члены Межпарламентской ассамблеи, Постоянного Комитета Союзного государства и Исполкома содружества, а также Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.