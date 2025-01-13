Выборы в Беларуси проходят в полном соответствии с законодательством – международные наблюдатели

Выборы в Беларуси проходят в полном соответствии с законодательством. Это отмечают эксперты Миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января ее участники провели встречи с представителями штабов кандидатов в Президенты.

Международных экспертов проинформировали о проделанной работе, обсудили, как протекает избирательная гонка. На сегодняшний день никаких жалоб и обращений ни от кандидатов, ни от граждан специалистам не поступало. Сейчас наблюдатели готовятся к мониторингу досрочного голосования, которое стартует 21 января. Они планируют посетить участки во всех областях страны.