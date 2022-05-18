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Мингорисполком: за лето практически в каждом учреждении образования пройдут какие-либо ремонтные работы

18 мая 2022 17:51
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Новости Беларуси. Здание средней школы № 210 после реконструкции сдадут в эксплуатацию в начале 2023 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Мингорисполком: за лето практически в каждом учреждении образования пройдут какие-либо ремонтные работы-1

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:  
Мы контролируем более 40 объектов капитального ремонта по городу Минску. И тоже на сегодня все сроки соблюдаются. Кроме этого, за летний период традиционно в рамках текущего ремонта в каждом учреждении образования практически пройдут какие-либо ремонтные работы в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году.  

Мингорисполком: за лето практически в каждом учреждении образования пройдут какие-либо ремонтные работы-4

Владимир Кухарев посетил строительную площадку 36-й городской поликлиники в микрорайоне Шабаны. Здесь также проходит масштабная реконструкция. В ходе работ обновят все кабинеты. Будет поставлено новое современное медицинское оборудование. Педиатрическое отделение расширят. Сдача в эксплуатацию запланирована на январь.  

Владимир Кухарев: «К 1 сентября будет введена школа в микрорайоне «Минск-Мир». Читайте здесь.  

# Строительство # общество # Наталья Проскурова # Владимир Кухарев # Фотофакт

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