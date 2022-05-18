Мингорисполком: за лето практически в каждом учреждении образования пройдут какие-либо ремонтные работы

Новости Беларуси. Здание средней школы № 210 после реконструкции сдадут в эксплуатацию в начале 2023 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы контролируем более 40 объектов капитального ремонта по городу Минску. И тоже на сегодня все сроки соблюдаются. Кроме этого, за летний период традиционно в рамках текущего ремонта в каждом учреждении образования практически пройдут какие-либо ремонтные работы в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году.