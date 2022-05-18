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Кто вербовал белорусов для украинских нацбатальонов? Комментарий СК

18 мая 2022 17:25
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Новости Беларуси. В ближайшем будущем нас ожидает еще одно громкое дело. Следователи установили пособников финансирования спецоперации в Украине. Деньги направлялись для обеспечения наемников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто вербовал белорусов для украинских нацбатальонов? Комментарий СК-1

Небезызвестный Андрей Стрижак через соцсети с помощью пособников занимался вопросами вербовки, обучения и финансирования белорусских граждан, которые впоследствии уезжали на территорию Украины. Там они вступали в ряды национальных батальонов или Вооруженных сил, чтобы принимать участие в боевых действиях.

Кто вербовал белорусов для украинских нацбатальонов? Комментарий СК-4

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
По данным следствия, в феврале текущего года Андрей Стрижак – один из руководителей экстремистского формирования, которое ранее спонсировало протестную и экстремистскую деятельности, переформатировал направление платформы на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства.

Следственный комитет напоминает, что в случае перевода денег экстремистскому формированию, человек, который это совершил, автоматически становится соучастником преступления.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Суходольский # Андрей Стрижак # Фотофакт

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