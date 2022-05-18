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Глава Законодательного собрания Нижегородской области: «Сегодня открыто такое широкое окно возможностей»

18 мая 2022 17:16
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Новости Беларуси. Региональное взаимодействие и роль парламентариев на международной арене. Об этом 18 мая шла речь в Совете Республики на встрече председателя верхней палаты Натальи Кочановой с делегацией Законодательного собрания Нижегородской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава Законодательного собрания Нижегородской области: «Сегодня открыто такое широкое окно возможностей»-1

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:  
Сегодня открыто такое широкое окно возможностей, потому что, учитывая санкции, ушел целый ряд компаний серьезных с российского рынка, они открыли возможности для представителей бизнеса и российского, и белорусского. Заполнять эти ниши, создавать новые продукты. У нас есть уникальные ученые, есть уникальная академическая наука, прикладная наука. Она может разрабатывать любые технологии. Нам это нужно делать сегодня быстро и эффективно.  

Глава Законодательного собрания Нижегородской области: «Сегодня открыто такое широкое окно возможностей»-4

Ближе познакомиться с производственным потенциалом Беларуси парламентарии Нижегородской области смогут в ближайшее время. В программе визита запланировано посещение ряда предприятий. Ждут делегацию и на IX Форуме регионов в Гродно. Сейчас активно идет подготовка. Это уникальная площадка, которая еще больше укрепляет сотрудничество на региональном уровне.  

Наталья Кочанова: «Законодатели наших стран должны сотрудничать не только в рамках парламентского собрания». Читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Евгений Люлин # Наталья Кочанова # Фотофакт

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