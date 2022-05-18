Глава Законодательного собрания Нижегородской области: «Сегодня открыто такое широкое окно возможностей»

Новости Беларуси. Региональное взаимодействие и роль парламентариев на международной арене. Об этом 18 мая шла речь в Совете Республики на встрече председателя верхней палаты Натальи Кочановой с делегацией Законодательного собрания Нижегородской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

Сегодня открыто такое широкое окно возможностей, потому что, учитывая санкции, ушел целый ряд компаний серьезных с российского рынка, они открыли возможности для представителей бизнеса и российского, и белорусского. Заполнять эти ниши, создавать новые продукты. У нас есть уникальные ученые, есть уникальная академическая наука, прикладная наука. Она может разрабатывать любые технологии. Нам это нужно делать сегодня быстро и эффективно.