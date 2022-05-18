Наталья Кочанова: «Законодатели наших стран должны сотрудничать не только в рамках парламентского собрания»

В условиях внешнего давления нашим странам необходимо наладить более тесное взаимодействие, в том числе и на уровне парламентов. В целом сотрудничество между Беларусью и Нижегородской областью развивается по многим направлениям. За последние годы в четыре раза увеличили объемы взаимной торговли.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вот эта делегация, которая приехала к нам, – это была их инициатива. Я скажу, что я искренне признательна за эту инициативу, потому что законодатели наших стран должны сотрудничать не только в рамках парламентского собрания, не только в рамках сотрудничества между членами Совета Республики и Совета Федерации, но должны сотрудничать депутаты всех уровней. И это очень важно, потому что это представители народа. Их избирает народ. Мы должны нести правду обществу. Не только в наших странах, но и всему мировому сообществу, о том, что происходит в отношении наших стран.