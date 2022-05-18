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Наталья Кочанова: «Законодатели наших стран должны сотрудничать не только в рамках парламентского собрания»

18 мая 2022 17:20
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Новости Беларуси. Региональное взаимодействие и роль парламентариев на международной арене. Об этом 18 мая шла речь в Совете Республики на встрече председателя верхней палаты Натальи Кочановой с делегацией Законодательного собрания Нижегородской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Кочанова: «Законодатели наших стран должны сотрудничать не только в рамках парламентского собрания»-1

В условиях внешнего давления нашим странам необходимо наладить более тесное взаимодействие, в том числе и на уровне парламентов. В целом сотрудничество между Беларусью и Нижегородской областью развивается по многим направлениям. За последние годы в четыре раза увеличили объемы взаимной торговли.  

Наталья Кочанова: «Законодатели наших стран должны сотрудничать не только в рамках парламентского собрания»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Вот эта делегация, которая приехала к нам, – это была их инициатива. Я скажу, что я искренне признательна за эту инициативу, потому что законодатели наших стран должны сотрудничать не только в рамках парламентского собрания, не только в рамках сотрудничества между членами Совета Республики и Совета Федерации, но должны сотрудничать депутаты всех уровней. И это очень важно, потому что это представители народа. Их избирает народ. Мы должны нести правду обществу. Не только в наших странах, но и всему мировому сообществу, о том, что происходит в отношении наших стран.  

Глава Законодательного собрания Нижегородской области: «Сегодня открыто такое широкое окно возможностей». Читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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