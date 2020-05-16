Мингорисполком: быстрее всего мы ожидали развития ковидной ситуации в Минском районе, Копыль для нас был маленьким шоком

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Игорь Позняк, СТВ:
Удалось Копыльскому району выйти на то самое плато?
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Игорь Позняк, СТВ:
Удалось Копыльскому району выйти на то самое плато?
Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Я больше скажу, они вышли на спад заболеваемости. И все это удалось сделать буквально за месяц. Потому что, во-первых, были готовы. Во-вторых, мы работали в четкой взаимосвязи с санитарно-эпидемиологической службой, расследование максимально.
«Обеспеченность средствами индивидуальной защиты как минимум с двухнедельным запасом». Какова ситуация в Копыльской больнице
И вот то, что рассказывал медицинский работник о подворных обходах. Действительно, когда мы встретились с пациентами COVID в Копыле, мы ожидали все. Быстрее всего мы ожидали развития ковидной ситуации в Минском районе, учитывая, что это приграничье, либо в близлежащих районах. Но Копыль, который находится, в общем-то, в центре области, для нас был маленьким шоком – что такой небольшой район, и первым стал эпицентром в области.
Когда мы обсуждали ситуацию и проводилось расследование, выявлены были контакты. Действительно, в сельской местности все друг с другом дружат, все друг друга знают. У них очень тесные контакты, они общаются, разговаривают.
Игорь Позняк:
Совершенно другая стратегия?
Наталья Боярская:
Абсолютно. Когда мы посмотрели, что по итогу расследования жители называют, и контакты первого уровня у нас получаются 20-30, ну максимум до 40 человек. Понимая, что деревня с 700 жителями – Докторовичи – рядышком, следующая деревня – Новые Докторовичи, где 400, мы приняли решение совместно с областным центром гигиены и эпидемиологии (делать – прим. ред.) подворовые обходы.
Что это такое? Мы, действительно, ходили. И в первые дни блогеры не написали, что они ходят еще и по ночам. Ведь, на самом деле, это огромный труд у медиков был. Как правило, результаты приходили к четырем-пяти часам вечера, а вся работа начинается как раз вечером. Потому что ты видишь результат, ты понимаешь, куда тебе надо идти.