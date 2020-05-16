Мингорисполком: быстрее всего мы ожидали развития ковидной ситуации в Минском районе, Копыль для нас был маленьким шоком

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Я больше скажу, они вышли на спад заболеваемости. И все это удалось сделать буквально за месяц. Потому что, во-первых, были готовы. Во-вторых, мы работали в четкой взаимосвязи с санитарно-эпидемиологической службой, расследование максимально.

«Обеспеченность средствами индивидуальной защиты как минимум с двухнедельным запасом». Какова ситуация в Копыльской больнице

И вот то, что рассказывал медицинский работник о подворных обходах. Действительно, когда мы встретились с пациентами COVID в Копыле, мы ожидали все. Быстрее всего мы ожидали развития ковидной ситуации в Минском районе, учитывая, что это приграничье, либо в близлежащих районах. Но Копыль, который находится, в общем-то, в центре области, для нас был маленьким шоком – что такой небольшой район, и первым стал эпицентром в области.

Когда мы обсуждали ситуацию и проводилось расследование, выявлены были контакты. Действительно, в сельской местности все друг с другом дружат, все друг друга знают. У них очень тесные контакты, они общаются, разговаривают.