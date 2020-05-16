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Обновлённый учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах

16 мая 2020 12:38
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Новости Беларуси.  Новый учебный корпус открыли для военнослужащих в Осиповичах. Создан он специально для подготовки артиллеристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлённый учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах-1

Аудитории оснащены информационными стендами, мультимедийными системами и компьютерным оборудованием. Постигать военную науку будут и на специальных тренажерах. В распоряжении военнослужащих – класс изучения боевой машины «Точка», а также учебный тренажер самоходной пушки «Гиацинт-С».

Обновлённый учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах-4

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Ввели в эксплуатацию учебный корпус, который соответствует современнейшим требованиям, оснащен учебными пособиями, наглядными материалами, современной мультимедийной аппаратурой, макетами, тренажерами для подготовки личного состава.

Обновлённый учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах-7

Что это нам даст? Это позволит сэкономить средства на подготовку подразделений воинских частей. Это повысит боевую готовность и боевую выучку личного состава.

Обновлённый учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах-10

Учебный корпус предназначен для проведения занятий одиночной подготовки и освоения специальности военнослужащими. В дальнейшем слаживание уже, конечно, в полях, с техникой, в составе подразделений.

Обновлённый учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах-13

Ремонт старого здания начали в 2019 году. В общей сложности подготовлено 17 учебных классов. Каждый предназначен для обучения по определенному предмету.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Геннадий Козловский # Фотофакт

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