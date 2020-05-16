Обновлённый учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах

Новости Беларуси. Новый учебный корпус открыли для военнослужащих в Осиповичах. Создан он специально для подготовки артиллеристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аудитории оснащены информационными стендами, мультимедийными системами и компьютерным оборудованием. Постигать военную науку будут и на специальных тренажерах. В распоряжении военнослужащих – класс изучения боевой машины «Точка», а также учебный тренажер самоходной пушки «Гиацинт-С».

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:

Ввели в эксплуатацию учебный корпус, который соответствует современнейшим требованиям, оснащен учебными пособиями, наглядными материалами, современной мультимедийной аппаратурой, макетами, тренажерами для подготовки личного состава.

Что это нам даст? Это позволит сэкономить средства на подготовку подразделений воинских частей. Это повысит боевую готовность и боевую выучку личного состава.

Учебный корпус предназначен для проведения занятий одиночной подготовки и освоения специальности военнослужащими. В дальнейшем слаживание уже, конечно, в полях, с техникой, в составе подразделений.