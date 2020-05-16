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В Беларуси провели свыше 335 тысяч тестов на коронавирус

16 мая 2020 14:20
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Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ведомства к этому дню выздоровели и выписаны 9 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В Беларуси провели свыше 335 тысяч тестов на коронавирус-1

Зарегистрированы 28 681 человек с положительным результатом на инфекцию. Всего проведено свыше 335 тысяч тестов.

За весь период распространения заболевания на территории страны умерли 160 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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