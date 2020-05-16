В Беларуси провели свыше 335 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ведомства к этому дню выздоровели и выписаны 9 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.