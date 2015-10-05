Минчанка год жила на улице возле подъезда собственной дочери

В Китае говорят: «Мы растим наших детей для того, чтобы они позаботились о нас, когда мы постареем». Более того, в Поднебесной есть закон, обязывающий детей с определенной периодичностью посещать своих родителей. Причем независимо от того, как далеко они живут. Нарушители могут столкнуться с серьезными штрафами и даже оказаться в тюрьме.

Такой же есть закон в Корее и Японии. Кстати, около трех четвертей пожилых японских родителей живут со своими взрослыми детьми. В Беларуси дети со стариками под одной крышей живут, как правило, по нужде. Материальной или жилищной. Вера Трофимовна Валентюкевич стала минчанкой, точнее, жительницей столицы 17 лет назад. Когда по просьбе дочери оставила в Новогрудке родной дом, могилку мужа и приехала в Минск помогать растить появившуюся на свет внучку.

Вера Валентюкевич:

Я ее вырастила, 18 лет помогала. Я же приехала из Новогрудка в 98 году. А теперь: «Пошла к чертовой матери, свинья старая».

Не сразу бабушка Вера стала, извините, «старой свиньей». Женщина с тоской и слезами на глазах вспоминает времена, когда она действительно была нужна. Но жизнь все расставила по местам. Дочь вышла замуж, внучка выросла, и Вера Трофимовна стала чувствовать себя среди родных одинокой.

Вера Валентюкевич:

Дочка меня не жалеет, внучка не жалеет, зять не жалеет. Меня Господь Бог жалеет. Мне Бог дает таких людей, которые приходят ко мне и жалеют.

Веру Трофимовну действительно трудно не пожалеть. Регулярные конфликты с родной дочкой, внучкой и зятем сделали жизнь невыносимой. Как только на улице потеплело, бабушка Вера предпочла уйти из дома и поселиться у родного подъезда на лавочке. И здесь нашла сочувствие не только у добрых соседей, но и у желающих выпить на бабушкину пенсию. Последняя уходит на «Ура!» и под душевные тосты за несколько дней.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска:

Вера Трофимовна злоупотребляет спиртными напитками, вследствие этого у нее периодически возникают конфликты с дочерью.

Вера Валентюкевич:

Я выпивала, а если бы я не выпивала, то давно бы сдохла. Побудь, поночуй целый день на улице, сутки.

Вера Трофимовна не винит дочь и внучку, она не в обиде за них и по-прежнему любит.

К слову сказать, Вера Трофимовна второй раз становится героем программы «Добро пожаловаться!». Ровно год назад была та же проблема. После прошлогоднего эфира дочь забрала мать домой, но ненадолго. Пережив осень и зиму, пенсионерка после очередного конфликта с зятем предпочла уйти жить на улицу. Далеко не пошла. Разместилась под окнами дочери и соседей на лавочке и куске картона.

Вера Валентюкевич:

Воду люди приносили, попрошу воду, люди принесут, и люди приносили поесть.

Двор, в котором поселилась баба Вера разделился на два лагеря. Кто-то ругает дочь, кто-то защищает ее, обвиняя во всем старушку. Вера Трофимовна и рада бы вернуться в родной Новогрудок, да некуда. За последние 18 лет дом без присмотра обветшал и пришел в негодность. Жить в нем невозможно.

А кто бы согласился на месте женщины возвращаться в разоренное гнездо? Где все напоминает о некогда счастливой жизни с детьми, мужем, уютных вечерах. В Новогрудке разрушился не только дом, но и связи с друзьями, родными, близкими. Женщину можно понять. В столице ее жалеют соседи и те, кто разделят грусть бабушки вместе с ее пенсией.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска:

Вера Трофимовна выбрала такой образ жизни — злоупотребление спиртными напитками. Со слов соседей, и мы проводили мониторинг ситуации: за два-три дня она свою пенсию, злоупотребляя спиртными напитками, просто растрачивает. Дочь от матери не отказывается, дочь даже готова помещать ее в дом-интернат на платных условиях, но здесь нужно само заявление Веры Трофимовны и само желание.

В 2014 году, невзирая на уговоры корреспондента программы и социальных служб, Вера Трофимовна категорически отказалась от жизни в доме-интернате. Сегодня мнение женщины изменилось.

Вера Валентюкевич:

Я сильно расстроена, у мне такая обида, что дожила до стольких лет и на улице осталась. Ходи, просись, чтобы кто взял в какой центр.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска:

Если будет ее желание, ее письменное заявление о помещении в дом-интернат, я думаю, что дочь будет согласна производить доплату за ее содержание в доме-интернате. С учетом того, что Вера Трофимовна не зарегистрирована в городе Минске, то это будет дом-интернат Гродненской области.

Вера Трофимовна уже дала согласие. Более того, добровольно она также дала добро и на лечение в наркологическом диспансере. Где находится уже две недели.

Вера Валентюкевич:

На сегодняшний день самочувствие хорошее, уже и отдохнула, согрелась. А так 3,5 месяца на скамейке прожила, спала. А тут я уже под одеялом. И кормят здесь, и чаечку дадут, и булочку. Все дают. Да и люди хорошие. Ну вот так моя жизнь, дай бог, к лучшему пошла.

Через неделю бабушка Вера покинет стены наркодиспансера и отправится в Новогрудок в дом-интернат. Дочь дала согласие на оплату за проживание и содержание матери. Кто знает, может быть, расстояние растопит ледяную стену отчуждения между некогда родными людьми.