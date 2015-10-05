Певица Жанет: Дети — самое главное в жизни любого человека. Все остальное вторично

В Финляндии говорят: «Будущее нации зависит не от количества автомобилей, а от количества детских колясок». В прошлом году в Беларуси был установлен рекорд рождаемости. Так что коляски в нашей стране скоро могут стать дефицитом. В чем же причина всплеска рождаемости, удастся ли нам его сохранить? Разбирались 2 октября в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Какова тенденция последних десятилетий по рождаемости в Беларуси?

Наталья Красовская, заведующая отделом народонаселения и семейной политики НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Тенденция у нас пошла хорошая. Мы очень рады, потому что у нас появляется много малышей. В прошлом году за 20 лет мы достигли рекордной цифры — 118 534 ребенка появилось в Беларуси.

Существуют ли какие-то прогнозы? Предусмотреть этот всплеск планировали как-то заранее?

Наталья Красовская:

Прогнозы всегда существуют. И Белорусский статистический комитет, и Научно-исследовательский институт экономики, они занимаются прогнозированием всех демографических процессов, которые есть в Республике Беларусь.

Хочу сказать, что это все происходит благодаря системным, своевременным государственным мерам в нашей стране. Слава богу, что в Беларуси не только экономика очень важна, но и очень важна демография. Потому что нужно жить кому-то на этой земле. И наш Президент неоднократно говорил о том, что Беларусь сможет и прокормить, и здесь смогут прожить более 30 млн. человек. Поэтому проблемой демографии в стране занимается очень много людей: и научных работников, и прежде всего государственные структуры. В 2002 году в стране был принят закон «О демографической безопасности», инструментом которого явились национальные программы. Через национальные программы, через предусмотренные в них меры и мероприятия стимулируются все демографические процессы, чтобы они пошли в нужное русло, в том числе и процесс рождаемости в нашей стране.

Лариса Мартынова, старший преподаватель кафедры психологии и управления Минского областного института развития образования:

Это действительно очень хорошо, что у нас столько малышей родилось в нашей стране. И одна из причин, почему именно столько в 2014 году связано с пиком женщин фертильного (женщины детородного возраста с 14 до 49 лет) возраста. В 2013 году у нас был пик женщин фертильного возраста. И он уже стал снижаться постепенно. Есть цифры, которые свидетельствуют, что к 2015 году их стало на 168 тысяч меньше, к 2016 году их будет на 99 тысяч меньше. То есть постепенно снижается этот возраст. Поэтому сейчас самый благоприятный период, самый пик женщин фертильного возраста. Именно они подарили нам этих детей.

А когда это поколение уйдет, грубо говоря, не попадаем ли мы в демографическую яму?

Лариса Мартынова:

Не люблю таких метафор. Не надо в панику такую всех вводить. Но могут быть проблемы.

Жанет, певица:

Я действительно счастливый человек, поскольку у меня 4 брата и 3 сестры. Нас 8 детей в семье. Все родные. И поскольку я хочу, чтобы мой ребенок тоже был счастлив не менее, чем я, значит, она должны быть не одна в семье. Обязательно. Дети — это самое главное в жизни любого человека. Все остальное вторично. Работаешь больше — у тебя больше успеха, работаешь меньше — у тебя меньше успеха. И каждый человек однажды это поймет. Просто кто-то понимает это в 20-30 лет, а кто-то поймет это в 50, но будет уже слишком поздно.

Сейчас внимание к многодетным семьям более серьезное. У меня есть с чем сравнить. Например, в то время, когда я была в многодетной семье. Отношение поменялось, потому что нам было очень сложно. От нашей семьи почему-то все время ждали, что обязательно кто-то сопьется, сойдет с истинного пути, но тем не менее горда тем, что все мои браться и сестры имеют музыкальное образование. Мы учились, поступали сами, мы учились на бесплатных.

Именно поэтому в 2008 году я отправилась в тур в поддержку рождаемости в нашей стране. Это были 120 концертов. Это были не просто концерты, я говорила о том, насколько это важно быть в многодетной семье, насколько действительно дети из многодетной семьи более приспособлены к жизни. Это факт.

Как мне кажется, не нужно задумываться о карьере, потому что нет большего стимула в жизни на Земле, как рождение ребенка.

Проблема бесплодия и невозможности родить детей, она разрастается. Люди должны понимать, что вы не должны задумываться. Когда вы понимаете, что вы можете стать родителями, есть возможность, не нужно даже думать: надо–не надо, может, карьера… Не нужно сомневаться, нужно просто принимать решение и рожать этого ребенка. Это действительно счастье, истинная ценность, это то, ради чего мы с вами живем. И уже в тот момент, когда эта проблема, к сожалению, возникает, люди понимают, что деньги, все эти материальные блага, которые нас окружают вокруг, они не имеют никакого значения.

Какие пособия у нас в стране существуют и даются многодетным мамам?

Валентина Пинязик, сотрудник отдела народонаселения и семейной политики НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В нашей стране существует разветвленная система пособий поддержки семей, воспитывающих детей. Это и единовременное пособие при рождении ребенка, и ежемесячное пособие, и дополнительные льготы, и гарантии в сфере здравоохранения, образования. Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет пересматривается четыре раза в год и соответствует процентам от средней заработной платы по стране. Страна поддерживает всех матерей, причем здесь существует такой элемент солидарности. В отдельных странах пособие по уходу за ребенком зависит от заработной платы матери, то в нашей стране все матери получают пособия в равном размере, то есть ценность ребенка, ценность ухода и полноценного его содержания и воспитания принимается как очень важная задача, которую государство успешно решает.