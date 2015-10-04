Университет третьего возраста: кого примут и чему научат?

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отметили Международный день пожилых людей. Праздник дедушек и бабушек — это не только хороший повод выразить свою любовь, заботу, поддержку к старшему поколению. Изначально целью этого дня была задумка обращение внимания общества на проблемы людей преклонного возраста. Есть страны, где старикам, например, не платят пенсии. Они только на попечении детей. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ решила узнать, в чем прелесть «элегантного» возраста.

Первый звонок, торжественная линейка. Бабушки, дедушки – но не внуков привели, а сами учиться пришли! В необычный университет, который открыли на неделе в Жодино. Вот этой студентке – за 80! Сама – педагог с полувековым стажем.

Татьяна Бондаренко, пенсионер:

Не могу просто сидеть так, без дела. Я записалась на все факультеты – я люблю все!

Здесь все в первый класс идут не в первый раз. У учебного заведения очень тактичное название – университет третьего возраста. Занятия – бесплатные, преподаватели – волонтеры. Грамоте учат разнообразной – и компьютерной, и английской.

Елена Будько, пенсионер:

Yes! Very well. Ce est la vie!

Третьим ли возраст назови или каким другим порядковым номером, но второе дыхание в нём открывается однозначно – не дают в себе пропасть ни актёрскому таланту, ни поэтическому.

Галина Зиновьева, пенсионер:

Мои года — все сентябринки, я не хочу их все считать. (А сколько Вам лет?) 64, а, вообще, 17, конечно!

А это уже Минск, где аналогичный университет работает несколько лет. Выпускников – почти полторы тысячи. Это – студенты факультета журналистики. Помогаем коллегам освоить работу с микрофоном.

Учатся уже второй год. Вот сейчас повторяют пройденное. Например, как выбрать актуальную тему для статьи. Завидный кругозор: обсуждаем и почему грибов мало в этом году, и театральный фестиваль, и политику.

Всё серьёзно – обучение отнюдь не для галочки. Некоторые уже печатаются. И со знанием дела нам советуют завести электронную базу телефонов, а не пользоваться бумажными анахронизмами.

Ещё не везде есть такие университеты, но курсы, кружки для тех, кому «за…» открыты при каждом центре социального обслуживания. Вот Полина Фёдоровна осваивает компьютер, чтобы чаще с дочерями общаться.

Полина Антифеева, пенсионер:

Одна в Москве живёт, другая в Питере. Я пришла, чтобы научиться пользоваться Интернетом.

Сейчас такие занятия у пенсионеров самые популярные. Есть и для рукодельниц клубы, и лингвистические, и спортивные.

Виктору Фёдоровичу 89 лет! А растяжка, как не у всякого юноши бывает! Полковник в отставке. Легкоатлет, гимнаст и йог. Сейчас ежедневно по две тренировки, подъём в 6 утра. Дисциплина железная!

Виктор Костко, первый заместитель председателя Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов:

Люди моего возраста, если перестают заниматься, уже ходят вот так вот, с палочкой. А физическая активность позволяет мне заниматься активной общественной деятельностью.

А лучшая зарядка для ума, говорит, кроссворды и шахматы. Думаете, на пенсии, так времени на всё много? Нет, он до сих пор работает – и не для денег. В этом видит секрет долголетия – в труде. Над собой. И на благо других.

Виктор Костко, первый заместитель председателя Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов:

Не надо лениться. У многих вот это – диван, телевизор. А в основе всего, в том числе, и богатства, и здоровья – посильный труд.

Возраст дам называть не принято. Поэтому уточним лишь, что преподаватель вдвое старше ученицы. И она – слева. Учимся танцевать меренгу!

Сама Алла танцует с полутора лет. А на неделе участвовала в зажигательном флеш-мобе в Минске с такими же энергичными…язык не поворачивается называть их бабушками.

«Нет возраста, есть состояние души» – справедливое выражение! Главное — жить с интересом!