34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?

Новости Беларуси. Тема опасных пожаров у границ Беларуси найдёт продолжение в очередном выпуске программы «В обстановке мира». Накануне годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС эксперты будут говорить о трагедии 1986-го и её последствиях. 34 года спустя. Почему произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС?

Что сегодня происходит в зоне отчуждения? Как живут и защищают себя люди в пострадавших районах?

Чего добиваются и с чем не согласны ликвидаторы аварии? И опасны ли для Беларуси нынешние пожары вокруг Чернобыля? Пожары в Чернобыльской зоне подобрались к Беларуси