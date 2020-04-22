Прямой эфир

Коронавирус в Беларуси. Что известно на 22 апреля

22 апреля 2020 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала февраля в Беларуси было проведено 114 тысяч 955 тестов на COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале. Специалисты 25 лабораторий круглосуточно проводят проверку тестов на коронавирус.  

На 22 апреля были выписаны и выздоровели 769 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.   

Всего зарегистрированы 7281 человек с положительным тестом на коронавирус.   

Умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.  

ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение (читать далее).  

# Коронавирус # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс
22 апреля 2020 08:38

«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс

34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?
22 апреля 2020 08:17

34 года после катастрофы на ЧАЭС. Что сегодня происходит в зоне отчуждения?

Дистанционная работа и работа на дому. В чём отличия и как правильно оформить такие отношения
22 апреля 2020 08:06

Дистанционная работа и работа на дому. В чём отличия и как правильно оформить такие отношения