Коронавирус в Беларуси. Что известно на 22 апреля

Новости Беларуси. С начала февраля в Беларуси было проведено 114 тысяч 955 тестов на COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале. Специалисты 25 лабораторий круглосуточно проводят проверку тестов на коронавирус.

На 22 апреля были выписаны и выздоровели 769 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.

Всего зарегистрированы 7281 человек с положительным тестом на коронавирус.

Умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.