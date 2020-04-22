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«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс

22 апреля 2020 08:38
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Новости Беларуси. В Гродно представители молодёжных субкультур поблагодарили медиков за труд, устроив на площадке перед инфекционной больницей импровизированное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс-1

Таланты и умения молодые люди продемонстрировали как врачам, так и пациентам, которые через окна палат смогли наблюдать за креативным представлением. Не обошлось и без плаката с тёплыми словами. Подкрепили благодарность подарками – это маски и защитные экраны, вода и продукты питания от первичных организаций БРСМ.   

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«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс-4

Елена Номерович, учащаяся Гродненского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения:
Я очень рада, что приняла участие в таком благородном деле, как пошив масок. И что моя помощь оказалась необходимой людям, спасающим жизни.   

«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс-7



Наталья Сердечная, заместитель директора Гродненского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения:  
Это маленькая доля нашей помощи, потому что мы знаем, что эти люди гораздо больше рискуют за каждого из нас, и они переживают о том, чтобы мы были здоровы. Спасибо им!  

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:  
Безумно талантливые ребята, которые своим творческим номером хотели выразить благодарность всему медицинскому персоналу больницы, а также поддержать тех пациентов, которые находятся на лечении. Мы надеемся, что такой лучик добра, лучик позитива, который передали наши ребята, поможет их скорейшему выздоровлению.  

«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс-10



Кроме того, в Гродненском регионе продолжают действовать горячие линии для пожилых людей, которым волонтёры помогают с доставкой продуктов и медикаментов. Немало звонков поступает и от представителей фирм и организаций, которые предлагают свою помощь медицинским работникам. 

# Коронавирус # общество # Елена Номерович # Наталья Сердечная # Анна Саросек # Фотофакт

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