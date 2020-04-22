«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс

Новости Беларуси. В Гродно представители молодёжных субкультур поблагодарили медиков за труд, устроив на площадке перед инфекционной больницей импровизированное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таланты и умения молодые люди продемонстрировали как врачам, так и пациентам, которые через окна палат смогли наблюдать за креативным представлением. Не обошлось и без плаката с тёплыми словами. Подкрепили благодарность подарками – это маски и защитные экраны, вода и продукты питания от первичных организаций БРСМ. «Если не хотите попасть в больницу, на этих праздниках останьтесь дома». Мы собрали важные обращения медиков к белорусам

Елена Номерович, учащаяся Гродненского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения:

Я очень рада, что приняла участие в таком благородном деле, как пошив масок. И что моя помощь оказалась необходимой людям, спасающим жизни.





Наталья Сердечная, заместитель директора Гродненского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения:

Это маленькая доля нашей помощи, потому что мы знаем, что эти люди гораздо больше рискуют за каждого из нас, и они переживают о том, чтобы мы были здоровы. Спасибо им!





Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Безумно талантливые ребята, которые своим творческим номером хотели выразить благодарность всему медицинскому персоналу больницы, а также поддержать тех пациентов, которые находятся на лечении. Мы надеемся, что такой лучик добра, лучик позитива, который передали наши ребята, поможет их скорейшему выздоровлению.





