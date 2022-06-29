Прямой эфир

В Беларусь пришли ливни и грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности

29 июня 2022 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ливни и шквалистый ветер. В Беларуси 29 июня объявлен оранжевый уровень опасности. Вот так резко погода меняет свое настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь пришли ливни и грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности-1

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в некоторых регионах ожидаются сильные ливни и град. Тем не менее столбики термометров будут показывать +30 °C, а местами даже выше. В связи с этим будьте особенно внимательны.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На полигоне под Слонимом танки Т-72Б успешно отработали манёвры под водой
29 июня 2022 06:45

На полигоне под Слонимом танки Т-72Б успешно отработали манёвры под водой

Самореализация и финансовый вопрос. Александр Осенко рассказал, что ищут молодые специалисты на телеканалах
29 июня 2022 06:32

Самореализация и финансовый вопрос. Александр Осенко рассказал, что ищут молодые специалисты на телеканалах

«Налаживание отношений реально». Александр Шатько о политике, беглых и о том, что сейчас думают простые граждане
28 июня 2022 23:12

«Налаживание отношений реально». Александр Шатько о политике, беглых и о том, что сейчас думают простые граждане