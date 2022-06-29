В Беларусь пришли ливни и грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Ливни и шквалистый ветер. В Беларуси 29 июня объявлен оранжевый уровень опасности. Вот так резко погода меняет свое настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в некоторых регионах ожидаются сильные ливни и град. Тем не менее столбики термометров будут показывать +30 °C, а местами даже выше. В связи с этим будьте особенно внимательны.