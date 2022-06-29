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На полигоне под Слонимом танки Т-72Б успешно отработали манёвры под водой

29 июня 2022 06:45
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Новости Беларуси. На полигоне под Слонимом экипажи танков Т-72Б отработали плановое занятие по преодолению водной преграды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне под Слонимом танки Т-72Б успешно отработали манёвры под водой-1

К маневрам каждая машина тщательно готовилась, герметизировалась. Люки, крышки и фонари обрабатывались специальным средством. А на башню установили трубу, позволяющую танку передвигаться на глубине до 5 метров. В результате боевые машины успешно преодолели 200-метровую дистанцию.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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