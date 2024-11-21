Миллионы на сельском хозяйстве! Как белорусы создают бизнес на селе?

Идеи на миллион. Государственная поддержка предпринимательства приносит Беларуси все больше пользы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для его развития в стране создана комфортная среда. Устраняются административные барьеры, создаются новые инструменты и механизмы. В результате растет роль предпринимательства в укреплении регионов, обеспечении занятости, доступности товаров и услуг. И вот несколько конкретных примеров сотрудничества бизнеса и государства.

Одни называли их «чудаками», а другие «хозяевами». В начале 1990-х первые фермеры на селе были не иначе как экзотикой. Тогда мало кто верил в успех аграрных проектов с приставкой «эко».

Юрий Коршунов, фермер:

Когда я взял кредит на 1,2 миллиона, от меня практически все ушли. Даже и жена в свое время собралась и сказала: ты какой-то больной, кто с этим разбираться будет? Одна мать моя была рядышком. Она поддерживала своим словом материнским и давала такое напутствие: тебе будет тяжело, но это твое.

Пионер аграрного бизнеса в Могилевской области Юрий Коршунов не просто взрастил бизнес на грядках, но и привлек к делу сына, а теперь уже и внука. Начинал с 50 гектаров, а сегодня обрабатывает и зарабатывает на двух тысячах. Юрий Коршунов:

Нам сегодня дана земля бесплатно. Государство дало нам заработать. Налоги очень маленькие мы платим. Нам надо это ценить и уважать, что глава государства так смотрит на то, чтобы сельское хозяйство развивалось и фермерство развивалось. Только немного усилий со стороны и желание, и можно работать и зарабатывать деньги.

За последние шесть лет число крестьянских подворий в Беларуси выросло на четверть и приближается к четырем тысячам, а площадь фермерских земель почти удвоилась. И если раньше самым большим белорусским огородом считался брестский край, то сегодня фермерство активно развивается в зоне рискованного земледелия – Могилевской области. Регион в 2024 году стал лидером в выращивании картофеля (львиная доля урожая как раз в руках фермерского хозяйства). Мощным импульсом в развитии сельхозинициатив стали государственные программы, которые поддерживают аграриев частного сектора на разных этапах: от особого режима налогообложения в первые три года до льготных кредитов.