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Конференция по правовым стандартам, системе соглашений и конвенций Совета Европы проходит в Беларуси

16 сентября 2015 07:30
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Новости Беларуси. Биомедицина и защита национальных меньшинств. В Беларуси проходит конференция по правовым стандартам, системе соглашений и конвенций Совета Европы. В ней принимают участие европейские эксперты, представители белорусских госорганов и юридических сообществ.

В центре внимания – механизмы разработки и подписания конвенций Совета Европы, а также процедура присоединения к ним государств, которые не являются членами организации.

Отдельное внимание собравшиеся уделят и вопросам борьбы с насилием в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Лукина, директор информационного пункта Совета Европы в Минске:
Мы будем в том числе рассматривать отдельные конвенции, среди которых будет, например, конвенция права человека и биомедицина. Будет конвенция по системе регистрации завещаний. Будем рассматривать конвенцию против торговли человеческими органами. Мы будем рассматривать рамочное соглашение по защите национальных меньшинств.

# общество # Права человека # Лариса Лукина

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