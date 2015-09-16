Сотрудницы Научной библиотеки БНТУ Ольга Вовк и Виктория Шевцова в программе «УТРО»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения»на СТВ - сотрудницы Научной библиотеки БНТУ Ольга Вовк и Виктория Шевцова.
Вы обратите внимание: после того, как в Беларуси построили Национальную библиотеку, практически во всех странах на постсоветском пространстве начали предпринимать шаги, чтобы построить у себя что-то подобное либо хотя бы провести реконструкцию, реставрацию и так далее. Можно приводить примеры. Та же библиотека имени Ельцина в России, Национальная библиотека в Казахстане, в Туркменистане, в Узбекистане. Реконструкции, которые прошли в других библиотеках. Строительство библиотек, скажем так, более низкого уровня, я имею в виду областных, университетских и так далее.
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