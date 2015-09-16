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Сотрудницы Научной библиотеки БНТУ Ольга Вовк и Виктория Шевцова в программе «УТРО»

16 сентября 2015 08:30
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения»на СТВ - сотрудницы Научной библиотеки БНТУ Ольга Вовк и Виктория Шевцова.

# общество # Библиотеки в Беларуси # Фотофакт # Ольга Вовк # Виктория Шевцова

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