Сотрудницы Научной библиотеки БНТУ Ольга Вовк и Виктория Шевцова в программе «УТРО»

Директор Роман Мотульский: Решением о строительстве Национальной библиотеки наш Президент дал толчок аналогичным процессам на всем постсоветском пространстве

Вы обратите внимание: после того, как в Беларуси построили Национальную библиотеку, практически во всех странах на постсоветском пространстве начали предпринимать шаги, чтобы построить у себя что-то подобное либо хотя бы провести реконструкцию, реставрацию и так далее. Можно приводить примеры. Та же библиотека имени Ельцина в России, Национальная библиотека в Казахстане, в Туркменистане, в Узбекистане. Реконструкции, которые прошли в других библиотеках. Строительство библиотек, скажем так, более низкого уровня, я имею в виду областных, университетских и так далее.