Как стать оператором беспилотника? Посетили единственную в Беларуси военную часть, где готовят таких лётчиков

Новости Беларуси. Хочешь мира – готовься к войне. Эту формулу в Беларуси усвоили давно и сегодня следят за тем, что происходит на полях сражений, пытаются быть на два шага впереди, снабжая армию все новыми образцами вооружений и техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, это нелегко и отнюдь не дешево. Но согласитесь, любые деньги можно отдать, только чтобы сохранить жизнь. Это напрямую касается и производства беспилотников. Их в качестве ударного средства в современных военных конфликтах вообще сложно переоценить. Мы увидели, как дроны меняют ход событий на примере Нагорного Карабаха в 2020 году, а сейчас и Украины. Беларусь уже много лет производит беспилотные летательные аппараты, в том числе и для нужд армии. Особого внимания заслуживают дроны-камикадзе или барражирующие снаряды. Наш 558-й авиационный ремонтный завод впервые представили такие беспилотники в 2021 году. Наш политобозреватель Илона Волынец оценила размах наших технологических крыльев.

Даже для того, чтобы освоить игрушечный квадрокоптер, нужно как минимум прочитать инструкцию. Наша съемочная группа отправилась туда, где беспилотник – далеко не детская забава.

Запускаем и выполняем висение перед собой. Дрон-камикадзе, знаменитый «Тор» и «Ловчий». Эти беспилотники стоят на страже безопасности Беларуси. Идеальная погода для дрона-разведчика: туман, серость и мгла. Даже наш оператор не сразу ловит в кадре неприметный аппарат. Выдает устройство разве что характерное жужжание. Это центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов под Березой в Брестской области. Единственная в стране воинская часть, где готовят таких летчиков.

Роман, военнослужащий северо-западного оперативного командования:

Армия не стоит на месте. Технический прогресс идет вперед. Данные мультикоптеры я уже изучал у себя в подразделении и имел с ними дело. Но чтобы ими пользоваться, надо пройти специализированные курсы. Их продолжительность всего неделя: день на теорию, остальное время – на практику. А разлететься есть куда: тренировочное поле – 2,5 километра. Учебный план может немного скорректировать погода, но с большего «крылатые бойцы» готовы к выполнению задач 24/7.

Максим Яромский, начальник 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов:

Последние вооруженные конфликты показывают, что беспилотная авиация является основным средством по ведению воздушной разведки. Также с помощью ее осуществляется корректировка огня артиллерии, наведение авиации, выполняются задачи по огневому поражению противника. Без сомнения, за этим стоит будущее. Мы также наблюдаем за опытом развития беспилотной авиации в мире, отрабатываем и постоянно изучаем новые тактические приемы, способы применения задач. Не стоим на месте. Такими «квадриками» обывателя не удивишь. Просим показать образцы посерьезнее.

Павел, военнослужащий 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов:

Все образцы выполняют большой ряд задач: воздушная разведка, наблюдение, оказывают помощь в наведении оружия и объективный контроль уже поражения данным оружием определенных целей. Перед вами три типа – это беспилотный авиационный комплекс Supercam. Они доказали со временем свое качество, надежность. Разница в них то, что это угол малой дальности беспилотник, а этот ближнего действия. Когда-то Павел только мечтал управлять такими птицами. Будучи курсантом Академии авиации выбрал на тот момент еще новую специальность. Тогда только открывали кафедру беспилотных комплексов. И не пожалел. Оказалось, что прикоснуться к небу можно и на земле.