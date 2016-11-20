Беларусь глазами российских журналистов и в ответах Александра Лукашенко: пресс-конференция Президента

Новости Беларуси. Беларусь глазами, чувствами, эмоциями и переживаниями российских репортеров. На неделе сотня журналистов из самых разных регионов России, а также ведущие блогеры соседнего государства отправились в путешествие по Беларуси. Завершился этот вояж откровенным разговором с Президентом. Почти шесть часов репортеры задавали вопросы Александру Лукашенко. Самый неожиданный из них, пожалуй, как Президент Беларуси относится к числу 13, ведь этот пресс-тур 13-й по счету, и начался он 13 ноября.

Российский журналист Валерий Чумаков в Бобруйске чуть не сменил профессию. Приехал увидеть, чем живет Беларусь, а удалось все попробовать. Не только на вкус. Зефир – очень нежный продукт. Многие операции возможны только вручную.

Идея полезных для здоровья сладостей – сродни концепции социально ориентированной экономики. Классические, проверенные временем технологии, свежие идеи и современное управление. Рентабельность на «Красном пищевике» – примерно 10%.

Средняя по стране – 700 рублей (7 млн старыми). Поэтому российские журналисты уже на следующий день спросили Президента, как формируется зарплата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрите, можно человеку, грубо говоря, дать двойную зарплату, но забрать у него через определенные услуги. У вас есть КамАЗ, у нас есть МАЗ. Знаете, наш МАЗ не хуже делает продукцию, чем КамАЗ. Но посмотрите на составляющие себестоимости этой продукции, по какой цене вы потребляете на КамАЗе газ. 65. А электроэнергию? 12 центов – в Беларуси, 2,8 – на КамАЗе. И нам для того, чтобы конкурировать на вашем рынке, на нашем общем рынке, нам приходится ужиматься по всем направлениям, в том числе и по заработной плате. Но надо и частные, и государственные бизнес и компании подстегивать, чтобы они занимались производительностью труда. Я им сказал: около 400 долларов у нас сейчас зарплата будет по году при низкой инфляции. Это хорошо. А в следующем году надо выйти на 500.

Если покрыть шоколадом нежный зефир – работа ручная, то доением на фермах давно занимаются роботы. Сельское хозяйство в российских объективах журналисты увидели на примере Шкловского района. Конечно, первая просьба: покажите картофель – второй хлеб Беларуси.

Картошка – давно не единственная царица белорусских полей. Рапс, кукуруза. Список можно продолжить. Но, конечно, украшение полок любого российского магазина – молочная и мясная продукция.

Анна Медведева, режиссер телекомпании «Волга» (Нижний Новгород, Россия):

Спрос на белорусскую продукцию очень высокий. На продукты питания, на молочные продукты, тем более колбасу.

Людмила Иванова, журналист газеты «Рязанские ведомости» (Рязань, Россия):

У них есть вкус, есть цвет, есть запах. Это самые настоящие яблоки, которые ешь с удовольствием.

Александр Шаров, заместитель главного редактора «Парламентской газеты» (Москва, Россия):

У вас действительно очень хорошее сельское хозяйство. Чувствуется, что в стране есть настоящий хозяин.

Между тем в экономике переработка углеводородного сырья – одно из самых прибыльных направлений. Нефтяные предприятия республики могли бы осваивать большие объемы, но пока договориться с той же Россией не удается.

Александр Лукашенко:

Россияне часто критикуют нас, вот, Лукашенко не хочет приватизировать, четыре предприятия называют. Хорошо. У вас есть интерес к этим предприятиям, вы хотите их выкупить. У меня есть интерес к добыче нефти. 7-8-10 млн тонн мы могли добывать сами, поставлять в Беларусь. Определенные условия, чтобы нигде не конкурировали, не мешали. Давайте договоримся – будем делать. И я вот, когда была приватизация «Башнефти», направил предложение вашему правительству, вашему руководству. До сих пор ответа нет. Значит, не хотят. Если кто-то в России думает, что мы у вас покупаем нефть и газ и этим можно где-то влиять на Беларусь, это неправильно. Можно влиять, но лучше влиять таким образом, как вы говорите, чтобы у нас были общие проекты, чтобы это были проекты, которые притягивают Беларусь к России.

Кстати, и белорусские продукты не всегда попадают на соседний рынок без препятствий. Даже в, казалось бы, близкий Калининград.

Журналист:

У нас белорусских товаров не так много. Хотя, как вы уже говорили, вы к нам ближе, чем большая Россия. А что мешает?

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть существенное обстоятельство. Когда вы завозите продовольственные товары или промышленные из Литвы, Польши, НДС не платите. А парадокс в том, что когда из Беларуси, НДС платить надо. Не один раз ставили вопрос. Это неправильно.

Александр Лукашенко:

То есть вы от нас защищаетесь, а от поляков – нет. Потому что, наверное, выгоднее тех, кто покупает. Оптовиков и других.

Коррупции – бой. Журналисты интересуются белорусским опытом борьбы с этим злом. Александр Лукашенко откровенно делится.

Александр Лукашенко:

Не платишь налоги – жесточайшая ответственность. Так ладно, посадили. Умножай на пять, что не уплатил. Миллион не уплатил – пять миллионов долларов плати. И выпускаем, амнистируем. Посылаем. Там даже эксперимент провели: недавно амнистировал группу чиновников-бизнесменов, направил в колхозы, совхозы. Убыточные. Но пока не доложили, что плохо работают. А чего кормить их в тюрьме? Идите, показывайте. Не покажите, говорю, верну в тюрьму.

Лучше всего знают, что и невозможное возможно на этом металлургическом частном предприятии в Могилеве. Здесь первыми в мире научились придавать чугуну пластические свойства стали.

Представитель предприятия:

В отличие от всех литейщиков мира мы работаем на металлоломе и из металлолома получаем вот такие изделия.

Александр Егоров из Чебоксар в Беларуси не был 30 лет. Помнит республику еще в составе Союза. Большая страна распалась, а маленькая Беларусь проделала огромный путь.

Александр Егоров, журналист газеты «Советская Чувашия» (Чебоксары, Россия):

Ребята, у вас в Беларуси какая-то своя интересная ментальность. Вы не похожи ни на кого. Спокойные, самодостаточные. Вы, белорусы, получаете удовольствие от своей жизни. Здесь, у себя на родине.

Так уж сложилось, на Беларусь часто смотрят с надеждой как на площадку, где может найтись ключ к разрешению всех противоречий в Украине. Российские журналисты интересуются мнением Александра Лукашенко, как же пройти путь, который вернет мир.

Александр Лукашенко:

Сложный и тяжелый вопрос. Не все можно, наверное, публично здесь и мне говорить. Победителей в этой бойне не будет. Надо сегодня выходить из этой ситуации. Вы говорите как? Если будет желание двух сторон, заинтересованных и вовлеченных, выход из этой ситуации можем найти. Мы готовы любую роль там сыграть, только ради того, чтобы там был мир. В Украине многие пугают: «Вот, сейчас Лукашенко Путина поддержит, и если с Севера давлянет, то Украины не будет». Я им уже оправдываюсь, в который раз говорю: «Да я не поеду на танке в Киев. На тракторе приеду». Мы готовы работать только для того, чтобы эта ситуация устаканилась и утихомирилась.

Вот смотрю иногда российское телевидение. Ну, такие патриоты, такой патриотизм. А сам себе думаю: «А ваши дети там воюют? Те, кто кричат перед камерами». Хорошо чужими руками жар загребать, как говорят в народе. Поэтому там нужен мир.

Детская областная могилевская больница не хуже столичных. Здесь выхаживают даже недоношенных малышей с весом 500 граммов.

Алла Рощина, журналист телеканала «Волга» (Нижний Новгород, Россия):

Ощущение какого-то детского центра. Все раскрашено, все очень ярко и красиво.

Средняя белорусская школа на тысячу учеников.

Сергей Кирин, журналист областного телевидения Калининграда «Каскад» (Калининград, Россия):

В группах продленного дня в школах стоят кровати. У нас только самые новые школы оборудованы спальными местами. Мощное здравоохранение государственное, знаю, что многие приезжают сюда лечиться. Не только из России, но и из других стран мира. Даже платная медицина намного дешевле, чем в той же России.

Впрочем, головокружения от успехов нет. Общаясь с Президентом, журналисты могли заметить: совершенствование того же образования – процесс непрерывный.

Александр Лукашенко:

Окунитесь в этот процесс, я очень сильно погружен в него, образовательный, и увидите, сколько там надо еще перелопатить и перевернуть. Сколько у нас этой дурноты ненужной. Это такой пласт. Никакое сельское хозяйство, промышленность рядом не стояли. Потому что под это надо еще и преподавателей подготовить и их перестроить. Сегодня у нас уже промышленность, сельское хозяйство, а мы для них готовим кадры, ушли настолько далеко, что нам приходится преподавателей брать и на предприятиях обучать, рассказывать о новейших технологиях и переписывать их желтые конспекты. Пусть на меня не обижаются, услышав меня сегодня. Это жизнь, это действительно так.

Можно ли в работе Президента рассчитывать на везение – интересуются журналисты.

Журналист:

Мы выехали в 13-й пресс-тур по Беларуси 13 ноября. Это могло как-то смутить, но только не нас. Отмечаете ли вы для себя такие приметы?

Александр Лукашенко:

У меня подозрение сразу: или вам кто-то подсказал о числе 13. Это мое любимое число, можно сказать. Если я занимаюсь спортом, бегу на лыжах, у меня километровый круг, то я 13 км бегу. Не 10, не 15, а 13. Если я где-то делаю какие-то упражнения, то я делаю 13 раз или несколько раз по 13. Поэтому я очень хорошо отношусь к этому числу, но даже не знаю, почему. Говорят, 13 – несчастливое число. Я всегда рассчитываю на везение. Жизнь президентская такая, что если повезет, то слава богу. Но как-то не очень везет. Надо очень много работать, чтобы повезло. А вот просто так чтобы повезло, с неба упало – я не могу припомнить, но очень рассчитываю на везение, как и любой человек.

Сама поездка по Беларуси, да и общение во Дворце Независимости получились яркими. И самая большая люстра в стране, которая висела в зале, где проходила пресс-конференция, тут ни при чем. Разговор оказался настолько теплым и доверительным, что Президент охотно делится самыми сокровенными вещами.

Журналист:

Что для вас означает понятие «малая родина»?

Александр Лукашенко:

По молодости мы, наверное, не очень ощущаем, осознаем вот эту малую родину. Но когда взрослеем, мы по-настоящему начинаем понимать, что такое малая родина. Как-то успокоиться, провести несколько часов я могу только в Александрии, на том участке, где стоит маленький домик, где мы с матерью жили. Что-то, наверное, там осталось. Это земля, которая обильно полита моим потом, детским потом. Потому что жили с матерью, работать надо было, в деревне некому было. Я там какое-то равновесие нахожу, хотя сплю я там отвратительно плохо. Иногда пытаюсь понять почему. Я начинаю думать, что-то вспоминать, на меня это все накатывает. Но мне достаточно и трех-четырех часов, я там успокаиваюсь, хоть это нечасто бывает. 4-5 раз за год. Наверное, чаще, чем в других регионах, это точно. Я там бываю в командировках или мимо пролетаю – я обязательно в эту деревеньку заскочу на выходные. Хотя это относительное понятие. Но с возрастом это начинаешь ощущать.

Казалось бы, эта деревенская хата на сельскую школу никак не тянет. Однако в 60-70-е именно здесь училась местная ребятня. Российские журналисты облюбовали парту, за которой сидел первый Президент независимой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Личная жизнь Президента вызвала неподдельный интерес российских журналистов. И раз уж среди них затесались блогеры, возник вопрос про Интернет – где там найти странички Александра Лукашенко и младшего сына Николая?

Блогер:

Меня интересует вообще ваше взаимоотношение с соцсетями. Сидите ли вы сами, отслеживаете что-то в Интернете?

Александр Лукашенко:

В соцсетях вообще не сижу, для меня главная забота – как из этих сетей малыша вырвать, чтобы он меньше там сидел. Это начиная с танков и заканчивая информацией про какие-то исторические даты, писателей и так далее. А иногда он: «Мне надо найти информацию, в школе поручили». Две минуты информацию ищет, а час играет в танки. Поэтому у меня одна проблема – его оттуда вырвать, чтобы он меньше там находился. Благо, что у него других проблем хватает: музыка, спорт и так далее. Это тоже вариант оторвать его оттуда. Моя главная задача – чтобы один час в неделю в своем 12-летнем возрасте сидел в соцсетях этих или в компьютере. Пока получается. Я там не сижу, странички у меня отдельной там нет. Пока я не страдаю тем, что ее нет. И в этом отношении я не являюсь показателем продвинутого президента, это я вам честно говорю. Очень ревниво отношусь к Интернету, потому что я вам уже сказал: для меня книга, печатное слово святое. И когда Интернет начинает человека затягивать полностью в свою паутину, когда многие люди становятся Интернет-зависимыми, по разным направлениям, меня это очень волнует и настораживает. И это не потому, что я хочу как-то это ограничить.

Мы самая свободная страна в плане Интернета. И когда у нас пытались через Интернет свершить «цветные революции», и ко мне пришли многие, говорят, что надо закрыть, перекрыть, я говорю: «Нет, вы давайте на этих сайтах, на этих страничках и прочее боритесь с ними их же методами». Мы не закрыли, мы не ограничили никого. А в соцсетях работали как следует. Мы же продвинутая республика в плане высоких технологий и Интернета, очень продвинутая. Мы же такие программные обеспечения делаем. Так неужели не можем противостоять этому? Противодействовали. Поэтому нас никто не упрекнет, что мы кого-то ограничивали.

Разговор длинною почти в 6 часов пролетел незаметно. А вот само общение незамеченным не осталось. Даже не присутствуя в Минске, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков определенным образом в общение включился. Прокомментировал высказывания белорусского лидера. А глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и вовсе обещал приехать в Беларусь.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:

Однозначно, принимаю Вашу критику, как от мудрого, опытного политика, лидера дружественного России государства и братского народа! Сочту для себя за честь приехать в Минск и встретиться в любое удобное для Вас время. Сразу же хочу пригласить Вас посетить Чеченскую Республику в рамках очередного визита в Россию. Мы Вам будем очень рады.