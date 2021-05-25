Григорий Азарёнок: белорусская милиция доказала, что она одна из самых лучших, самых профессиональных в мире

Творческий конкурс проходит ежегодно. В 2021 году победителей определяли в шести номинациях. Печатные издания, телевидение, радио и пресс-службы получили награды за проекты года, лучшую работу в интернете, актуальные новости регионов, за активное освещение тем дорожной безопасности.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Белорусская милиция в прошлом году, в этом доказала, что она одна из самых лучших, самых профессиональных в мире, если не самая. Я это не для красного словца говорю. Почему? Потому что они выдержали удар, самый чудовищный удар, который наносится современными технологиями. Эти технологии включают в себя не только подрывную работу на улице, но они еще подразумевают «подрывную» работу в сознании людей, в том числе с помощью лжи, фейков, обвинений ложных и так далее.

И быть с ними рядом – это гордость, это очень почетно. Мы все сегодня выражаем им слова благодарности, и они всегда могут рассчитывать на то, что мы как можем будем сражаться против лжи, которая льется на них.