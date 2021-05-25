Григорий Азарёнок: белорусская милиция доказала, что она одна из самых лучших, самых профессиональных в мире

Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.
Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.
Творческий конкурс проходит ежегодно. В 2021 году победителей определяли в шести номинациях. Печатные издания, телевидение, радио и пресс-службы получили награды за проекты года, лучшую работу в интернете, актуальные новости регионов, за активное освещение тем дорожной безопасности.
Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»
Отдельное внимание журналистам, которые в непростой период для страны своим словом доносили правду, опровергали ложь и фейки и руководствовались главным принципом «за будущее страны».
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Белорусская милиция в прошлом году, в этом доказала, что она одна из самых лучших, самых профессиональных в мире, если не самая. Я это не для красного словца говорю. Почему? Потому что они выдержали удар, самый чудовищный удар, который наносится современными технологиями. Эти технологии включают в себя не только подрывную работу на улице, но они еще подразумевают «подрывную» работу в сознании людей, в том числе с помощью лжи, фейков, обвинений ложных и так далее.
И быть с ними рядом – это гордость, это очень почетно. Мы все сегодня выражаем им слова благодарности, и они всегда могут рассчитывать на то, что мы как можем будем сражаться против лжи, которая льется на них.
В Минске наградили победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД (подробнее здесь).