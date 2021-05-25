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Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»

25 мая 2021 15:27
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Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.

Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»-1

Творческий конкурс проходит ежегодно. В 2021 году победителей определяли в шести номинациях.

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Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»-4

Печатные издания, телевидение, радио и пресс-службы получили награды за проекты года, лучшую работу в интернете, актуальные новости регионов, за активное освещение тем дорожной безопасности.

Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»-7

Отдельное внимание журналистам, которые в непростой период для страны своим словом доносили правду, опровергали ложь и фейки и руководствовались главным принципом «за будущее страны».

Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»-10

Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Необходимо отметить всех тех, кто говорил в прошлом году правду. Правду, которая стала фундаментом деятельности сотрудников милиции по обеспечению безопасности и защите суверенитета нашей страны. Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма.

В Минске наградили победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД (подробнее здесь).

# СМИ Беларуси # общество # Сергей Хоменко # Фотофакт

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