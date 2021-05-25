Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»

Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.
Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.
Творческий конкурс проходит ежегодно. В 2021 году победителей определяли в шести номинациях.
Григорий Азарёнок: белорусская милиция доказала, что она одна из самых лучших, самых профессиональных в мире
Печатные издания, телевидение, радио и пресс-службы получили награды за проекты года, лучшую работу в интернете, актуальные новости регионов, за активное освещение тем дорожной безопасности.
Отдельное внимание журналистам, которые в непростой период для страны своим словом доносили правду, опровергали ложь и фейки и руководствовались главным принципом «за будущее страны».
Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Необходимо отметить всех тех, кто говорил в прошлом году правду. Правду, которая стала фундаментом деятельности сотрудников милиции по обеспечению безопасности и защите суверенитета нашей страны. Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма.
В Минске наградили победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД (подробнее здесь).