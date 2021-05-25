Замминистра внутренних дел Беларуси: «Способность говорить правду – это высшая форма профессионализма»

Новости Беларуси. Лучшее освещение в СМИ деятельности МВД. В городской Ратуше прошла церемония награждения журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди номинантов и корреспонденты СТВ.

Творческий конкурс проходит ежегодно. В 2021 году победителей определяли в шести номинациях. Григорий Азарёнок: белорусская милиция доказала, что она одна из самых лучших, самых профессиональных в мире

Печатные издания, телевидение, радио и пресс-службы получили награды за проекты года, лучшую работу в интернете, актуальные новости регионов, за активное освещение тем дорожной безопасности.

Отдельное внимание журналистам, которые в непростой период для страны своим словом доносили правду, опровергали ложь и фейки и руководствовались главным принципом «за будущее страны».