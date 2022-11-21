Молодёжные парламенты появились в каждом регионе Беларуси

Новости Беларуси. Они мобильны, полны идей и искренне готовы помочь каждому. За два года популярность Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси выросла в разы. В числе тех, кто готов помогать белорусам и стране на добровольной основе, – студенты и молодые специалисты предприятий и организаций страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в числе энтузиастов 138 человек. Это в два раза больше, чем ранее. И сегодня они заявляют о готовности еще продуктивнее включаться в общественную жизнь в разных уголках нашей страны. Молодежные парламенты уже появились в каждом регионе Беларуси. На встрече с лидерами мнений спикер верхней палаты Наталья Кочанова отметила, что самые интересные и полезные для страны инициативы обязательно найдут поддержку. И таких предложений немало. Самые значимые касаются популяризации традиционных семейных ценностей, профилактики мошенничества и вредных привычек, волонтерства и благоустройства.

Станислав Семенов, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

138 человек – это наши информационные ниточки, это работа на местах, конкретно деятельность закручена вокруг нашего представителя Молодежного парламента при Национальном собрании. Молодежный парламент, охвативший всю страну, это передача положительного опыта из района в район и конкретно те инициативы и предложения, которые ребята сегодня озвучивают у себя на местах, помогают другим ребятам, коллегам из нашего парламента быстрее реализовывать.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Молодежь приобщается опять-таки к призме гражданско-патриотической, общественно-политической деятельности, где мы видим молодых людей, берем их на карандаш. Молодежный парламент – это своеобразный кадровый резерв нашей страны. Кто действительно в свое время в созыве два года проведет с пользой, тот, я уверен, сможет себя в будущем реализовать при хорошем стечении обстоятельств, при нужной мотивации, при нужном рвении, потому что у государства все для этого есть, все зависит теперь от тебя.