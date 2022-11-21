В Беларуси разработали аналог известной зарубежной упаковки
Новости Беларуси. Буда-кошелевский производитель, который сейчас проходит санацию, разработал аналог известной импортной упаковки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые образцы пройдут испытания на молочных заводах Гомельской области. Кроме того, в бизнес-плане на оздоровление – рост выпуска продукции и количества стран-партнеров.
О работе сплоченной команды, нацеленной на успех, расскажет Анна Корольчук.
Все цвета разрабатываются под заказчика, он иногда может сам задать пантон, цвет.
На этой линии выпускается пленка, которую после используют в пищевой и медицинской промышленности. Из нее можно сформовать коробки для тортов или пустить на вакуумную упаковку сырных и мясных нарезок. Остатки не выбрасывают, а перерабатывают в стружку и вновь пускают в производство.
Первичное сырье имеет гранулу правильной цилиндрической формы, а сырье, которое мы получаем из собственных технологических отходов, не определенной формы, но тем не менее подлежит использованию на нашем технологическом оборудовании.
В соседнем помещении на пленку наносится печать по эскизам заказчика. С каждым месяцем загрузка мощностей все выше. В сентябре предприятие произвело рекордные за 30 лет объемы – в денежном выражении более 6 миллионов рублей.
Анна Корольчук, корреспондент:
В цехах выпускается 300 наименований продукции, 70 % которой отправляется на экспорт в Россию, Армению, Азербайджан и Казахстан. Скоро география может расшириться, ведь специалисты предприятия разработали аналог известной зарубежной упаковки для молочной промышленности.
Западные санкции сбили привычный ритм работы для многих предприятий пищевой отрасли – пришлось срочно искать новых поставщиков упаковки для молока и соков. Занять освободившуюся нишу и самим освоить технологию решили в Буда-Кошелево.
Оксана Зятикова, главный технолог предприятия по производству упаковки:
Начинаем работу мы с материалом, который позволит увеличить срок, от 30 до 60 дней. И дальше совместно с предприятиями молочной промышленности будем внедрять материалы в работу и отслеживать наш продукт.
Первые образцы материала получены, впереди его испытания на производстве. Сейчас предприятие договаривается с Гомельским молочным заводом. Только при совместных усилиях специалистов удастся довести формулу до идеала. Причем в успешном исходе заинтересованы обе стороны. Все эти достижения особенно ценны, если учитывать, что предприятие находится в периоде санации. Благодаря грамотному управлению с 2019 года здесь в несколько раз увеличилась выручка и средняя заработная плата. Градообразующее предприятие удалось сохранить.
Валентина Жукова, антикризисная управляющая предприятия по производству упаковки:
Команду получилось сплотить, люди поверили. И совместными усилиями, где-то с какими-то трудностями мы добились того, что имеем на сегодня. Более того, хочу сказать, что не все резервы использованы, предприятию есть к чему стремиться.
Процедура санации продлится до 2026 года. Это время нужно, чтобы окончательно встать на ноги и рассчитаться по старым кредитам за оборудование. В ближайших планах производителя – нарастить объемы выпуска и выйти на рынки Ближнего Востока.