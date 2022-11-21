В Беларуси разработали аналог известной зарубежной упаковки

Новости Беларуси. Буда-кошелевский производитель, который сейчас проходит санацию, разработал аналог известной импортной упаковки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые образцы пройдут испытания на молочных заводах Гомельской области. Кроме того, в бизнес-плане на оздоровление – рост выпуска продукции и количества стран-партнеров. О работе сплоченной команды, нацеленной на успех, расскажет Анна Корольчук.

Все цвета разрабатываются под заказчика, он иногда может сам задать пантон, цвет. На этой линии выпускается пленка, которую после используют в пищевой и медицинской промышленности. Из нее можно сформовать коробки для тортов или пустить на вакуумную упаковку сырных и мясных нарезок. Остатки не выбрасывают, а перерабатывают в стружку и вновь пускают в производство.

Первичное сырье имеет гранулу правильной цилиндрической формы, а сырье, которое мы получаем из собственных технологических отходов, не определенной формы, но тем не менее подлежит использованию на нашем технологическом оборудовании.

В соседнем помещении на пленку наносится печать по эскизам заказчика. С каждым месяцем загрузка мощностей все выше. В сентябре предприятие произвело рекордные за 30 лет объемы – в денежном выражении более 6 миллионов рублей.

Анна Корольчук, корреспондент:

В цехах выпускается 300 наименований продукции, 70 % которой отправляется на экспорт в Россию, Армению, Азербайджан и Казахстан. Скоро география может расшириться, ведь специалисты предприятия разработали аналог известной зарубежной упаковки для молочной промышленности. Западные санкции сбили привычный ритм работы для многих предприятий пищевой отрасли – пришлось срочно искать новых поставщиков упаковки для молока и соков. Занять освободившуюся нишу и самим освоить технологию решили в Буда-Кошелево.

Оксана Зятикова, главный технолог предприятия по производству упаковки:

Начинаем работу мы с материалом, который позволит увеличить срок, от 30 до 60 дней. И дальше совместно с предприятиями молочной промышленности будем внедрять материалы в работу и отслеживать наш продукт.

Первые образцы материала получены, впереди его испытания на производстве. Сейчас предприятие договаривается с Гомельским молочным заводом. Только при совместных усилиях специалистов удастся довести формулу до идеала. Причем в успешном исходе заинтересованы обе стороны. Все эти достижения особенно ценны, если учитывать, что предприятие находится в периоде санации. Благодаря грамотному управлению с 2019 года здесь в несколько раз увеличилась выручка и средняя заработная плата. Градообразующее предприятие удалось сохранить.

Валентина Жукова, антикризисная управляющая предприятия по производству упаковки:

Команду получилось сплотить, люди поверили. И совместными усилиями, где-то с какими-то трудностями мы добились того, что имеем на сегодня. Более того, хочу сказать, что не все резервы использованы, предприятию есть к чему стремиться.