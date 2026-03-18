IV съезд партии «Белая Русь» состоится 25 апреля в Минске

Многосторонний диалог партии, власти и народа. Сегодня, 18 марта, свою годовщину отмечает крупнейшая политическая партия страны. Ровно три года назад на I учредительном съезде делегатами было принято решение о создании партии «Белая Русь», которая продолжает держать курс на консолидацию общества и укрепление суверенитета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Минске состоялось заседание Президиума Высшего политического совета партии. На нем утвердили дату и место проведения IV съезда «Белой Руси». Он пройдет 25 апреля на базе Минского международного выставочного центра. Ожидается, что участие примут свыше 600 делегатов.

Основными вопросами станут внесение изменений в устав и обновление программы партии. Также сегодня в центре внимания – организация и проведение Второй международной конференции. Она будет посвящена государственному суверенитету и принципам международных отношений в условиях многополярности и многообразия в XXI веке.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

С 28 по 30 мая мы планируем организацию и проведение межгосударственной, межпартийной конференции. Это вторая конференция, которую мы организовываем. Она будет проходить на территории Брестского региона. Уже 20 представителей от партии, дружественных нам государств, подтвердили свое участие. Я думаю, что мы сделаем все для того, чтобы это было и комфортное пребывание, и безопасное, в первую очередь, на территории нашей страны. Ну и самое главное, все актуальные вопросы и темы будут рассмотрены в рамках данной конференции.

На заседании Президиума Высшего политического совета партии определили график работы общественно-политических центров. С ним можно ознакомиться на сайте партии «Белая Русь» под соответствующей вкладкой. Планируется, что такие центры, расположенные в каждом регионе страны, станут своеобразным мостом между гражданами и властью.