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IV съезд партии «Белая Русь» состоится 25 апреля в Минске

18 марта 2026 17:08
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Многосторонний диалог партии, власти и народа. Сегодня, 18 марта, свою годовщину отмечает крупнейшая политическая партия страны. Ровно три года назад на I учредительном съезде делегатами было принято решение о создании партии «Белая Русь», которая продолжает держать курс на консолидацию общества и укрепление суверенитета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IV съезд партии «Белая Русь» состоится 25 апреля в Минске-2

Сегодня в Минске состоялось заседание Президиума Высшего политического совета партии. На нем утвердили дату и место проведения IV съезда «Белой Руси». Он пройдет 25 апреля на базе Минского международного выставочного центра. Ожидается, что участие примут свыше 600 делегатов.

IV съезд партии «Белая Русь» состоится 25 апреля в Минске-4

Основными вопросами станут внесение изменений в устав и обновление программы партии. Также сегодня в центре внимания – организация и проведение Второй международной конференции. Она будет посвящена государственному суверенитету и принципам международных отношений в условиях многополярности и многообразия в XXI веке. 

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
С 28 по 30 мая мы планируем организацию и проведение межгосударственной, межпартийной конференции. Это вторая конференция, которую мы организовываем. Она будет проходить на территории Брестского региона. Уже 20 представителей от партии, дружественных нам государств, подтвердили свое участие. Я думаю, что мы сделаем все для того, чтобы это было и комфортное пребывание, и безопасное, в первую очередь, на территории нашей страны. Ну и самое главное, все актуальные вопросы и темы будут рассмотрены в рамках данной конференции.

На заседании Президиума Высшего политического совета партии определили график работы общественно-политических центров. С ним можно ознакомиться на сайте партии «Белая Русь» под соответствующей вкладкой. Планируется, что такие центры, расположенные в каждом регионе страны, станут своеобразным мостом между гражданами и властью.

# РОО «Белая Русь» # Ольга Чемоданова

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