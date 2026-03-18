Школа звезд «АУРА» организовала благотворительный марафон для детей с непростой судьбой

Более полусотни музыкальных встреч, чтобы подарить веру в себя. Школа звезд «АУРА» организовала республиканский благотворительный марафон для детей с непростой судьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зрительных залах, пока Минска, а вскоре и регионов, – музыканты и их воспитанники собирают тех, кому очень нужны внимание и общение. Таких встреч прошло уже 18. Очередная состоялась 18 марта в стенах 199-й столичной школы.

Юлия Быкова, заслуженная артистка Беларуси:

Человек – это существо социальное и нам нужно тепло, нам нужны эмоции. Это очень важно и для самочувствия, и для того, чтобы у человека были какие-то в жизни дыхания, перспективы. От того, как мы себя чувствуем, зависит, какие у нас эмоции. И вот эти эмоции дети наши дарят им и получают обратно.