Школа звезд «АУРА» организовала благотворительный марафон для детей с непростой судьбой

Более полусотни музыкальных встреч, чтобы подарить веру в себя. Школа звезд «АУРА» организовала республиканский благотворительный марафон для детей с непростой судьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полусотни музыкальных встреч, чтобы подарить веру в себя. Школа звезд «АУРА» организовала республиканский благотворительный марафон для детей с непростой судьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зрительных залах, пока Минска, а вскоре и регионов, – музыканты и их воспитанники собирают тех, кому очень нужны внимание и общение. Таких встреч прошло уже 18. Очередная состоялась 18 марта в стенах 199-й столичной школы.
Юлия Быкова, заслуженная артистка Беларуси:
Человек – это существо социальное и нам нужно тепло, нам нужны эмоции. Это очень важно и для самочувствия, и для того, чтобы у человека были какие-то в жизни дыхания, перспективы. От того, как мы себя чувствуем, зависит, какие у нас эмоции. И вот эти эмоции дети наши дарят им и получают обратно.
Основатели популярной группы «АУРА» серьезно относятся к своим обязательствам по воспитанию юного поколения белорусов. Поэтому несколько лет назад открыли школу звезд для вокально одаренных детей – сегодня именно они были хэдлайнерами концерта. Идею проведения музыкального республиканского благотворительного марафона «Верить в себя» поддержали органы власти и бизнес. Проект проводится за счет средств неравнодушных белорусов.
Роман Овчаров, бизнесмен:
Скорее, не долг – это даже обязанность каждого бизнесмена. Каждым маленьким участием, а по крупинкам, по крупинкам, оно складывается в наше единое государство, общество. И сильная Беларусь от этого и формируется.
В 2026 году по всей стране запланировано более 50 концертов. Для всех маленьких зрителей организаторы подготовили подарки.