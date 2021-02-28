За сезон – 60 тысяч цветов. Семья из Бреста открыла бизнес и выращивает тюльпаны прямо в доме

Новости Беларуси. До главного весеннего праздника остается ровно неделя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Sold out ожидают в цветочных магазинах по всей стране. Прихватить охапку тюльпанов не прочь любой мужчина. И пока у одних только мысли о подарках, у других – бессонные ночи и оранжереи под крышей собственного дома.

Здесь, если в двух словах, планируется кухня, обеденная зона, там зал, за мной – прихожая. Но это все в будущем, а пока что это импровизированная теплица.

Смекалке брестчанина Максима Шабана позавидовал бы и Остап Бендер. Несколько лет назад купили участок, построили «коробку», а дальше, как говорят, финансы запели романсы. В семье подрастают две дочки – каждой малышке папа обещал по комнате. Так и решились на «маленькую Голландию» под крышей будущего дома. За сезон выращивают порядка 60 тысяч цветов.

Максим Шабан, предприниматель:

Решили, чтобы помещение не пустовало, не стояло просто так, попробовать растить цветы. Заниматься понравилось. Цветы растут, удовольствие получаем, денежку собираем. Как-то так.

Ирина Шабан, предпринимательница:

В принципе, я ему в этом плане доверяю. Когда он решил, что растить надо в доме и что это вполне реально, просто доверилась, и все.

Хлопоты по бизнесу молодой папа разделил с партнером. Шутят, как в анекдоте: строитель и историк по образованию решили вырастить тюльпан. Оставив работу, вот уже пятый год экспериментируют.

Евгений Тронза, предприниматель:

Мы друг друга дополняем. Вдвоем на ошибках своих учимся, вдвоем идеи подаем, и результат получается. Вы его видите – красивый цветок. Конечно, мы до сих пор какие-то ошибки допускаем и стараемся исправлять.

Под крышей дома – 16 сортов. Луковицы прямо из Голландии доставляют в Брест в октябре. Несмотря на пандемию, цена у поставщиков сохранилась. В ноябре рассаживают по ящикам, а первый цветок появляется раньше подснежников – к 14 февраля. И тут уже важна погода в доме.

Лист может немножко пожелтеть. Чтобы этого избежать, используется фитолампа. У них красно-синий спектр. Синий для листвы, красный для созревания цвета цветка, чтобы цвет листа был насыщенный.

По самоотдаче и усилиям весь этот тюльпанный бизнес требует заботы как десятимесячный ребенок. По словам Максима, когда бутонам плохо, они о симптомах не расскажут и врача им не вызовешь – надо книжки читать. Решили сделать дом «умным», со своим климат-контролем.

Выставляем на ней температуру в зависимости от времени суток: днем чуть теплее, ночью чуть холоднее. И держим приблизительно на одном уровне – 14-15 градусов. Голова не болит за отопление.

Если за производство здесь отвечают мужчины, то за развитие – мама в декрете: собрать букет, разместить фото в социальных сетях. Все контакты с клиентами на женских плечах.

У меня именно тюльпаны всегда были любимыми цветами. Для меня это символ весны. При этом очень многие знакомые говорили, когда занялись цветами, что скоро ты их будешь ненавидеть. И хоть работы каждый год очень много, ждешь больше не восьмое марта, а девятое, чтобы наконец-то отдохнуть, но все равно тюльпаны как любила, так и люблю.

Самое напряженное – момент продаж, потому что надо напаивать. Достаешь из холодильника, напаиваешь цветы, потом на точку развести. Что не продается – переформировать, снова доставить, подготовить, снова сформировать цветы для продажи. Спим мало. Можно сказать, вообще не спим: час-два в сутки – это повезло. Три самых напряжных дня в году, но оно того стоит.