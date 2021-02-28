Власть меняет людей? Вот что ответил на этот вопрос Михаил Русый
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, ответил на несколько неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Какое качество вы больше всего цените в людях?
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:
Искренность – это самое главное.
Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?
Михаил Русый:
Измену.
Вадим Щеглов:
Власть меняет людей?
Михаил Русый:
Я скажу, что власть не должна менять людей. Человек должен оставаться человеком.
Вадим Щеглов:
А что для вас власть?
Михаил Русый:
Власть – это мои обязанности гражданские. То, что мне положено. Как говорят: погоны – это погоны, а человек – это человек.
Вадим Щеглов:
У вас бывают выходные?
Михаил Русый:
Бывают, но очень редко.
Вадим Щеглов:
В чем видите свое предназначение?
Михаил Русый:
Я думаю, каким любой человек свое предназначение должен видеть: чтобы была крепкая семья, чтобы были надежные друзья, было достойное государство.
Вадим Щеглов:
Ваша настольная книга?
Михаил Русый:
Карнеги. Там много заложено, каким должен быть руководитель.
Вадим Щеглов:
Кем вы видите себя через 10 лет?
Михаил Русый:
Через 10 лет, думаю, буду на пенсии.
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