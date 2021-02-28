Власть меняет людей? Вот что ответил на этот вопрос Михаил Русый

Вадим Щеглов, ведущий: Какое качество вы больше всего цените в людях?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, ответил на несколько неожиданных вопросов.

Михаил Русый: Я скажу, что власть не должна менять людей. Человек должен оставаться человеком.

Вадим Щеглов: Чего вы никогда не простите?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению: Искренность – это самое главное.

Вадим Щеглов:

А что для вас власть?

Михаил Русый:

Власть – это мои обязанности гражданские. То, что мне положено. Как говорят: погоны – это погоны, а человек – это человек.

Вадим Щеглов:

У вас бывают выходные?

Михаил Русый:

Бывают, но очень редко.

Вадим Щеглов:

В чем видите свое предназначение?

Михаил Русый:

Я думаю, каким любой человек свое предназначение должен видеть: чтобы была крепкая семья, чтобы были надежные друзья, было достойное государство.

Вадим Щеглов:

Ваша настольная книга?