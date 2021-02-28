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Власть меняет людей? Вот что ответил на этот вопрос Михаил Русый

28 февраля 2021 18:10
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, ответил на несколько неожиданных вопросов.

Вадим Щеглов, ведущий:
Какое качество вы больше всего цените в людях?

Власть меняет людей? Вот что ответил на этот вопрос Михаил Русый-1

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:
Искренность – это самое главное.

Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?

Михаил Русый:
Измену.

Вадим Щеглов:
Власть меняет людей?

Михаил Русый:
Я скажу, что власть не должна менять людей. Человек должен оставаться человеком.

Власть меняет людей? Вот что ответил на этот вопрос Михаил Русый-4

Вадим Щеглов:
А что для вас власть?

Михаил Русый:
Власть – это мои обязанности гражданские. То, что мне положено. Как говорят: погоны – это погоны, а человек – это человек.

Вадим Щеглов:
У вас бывают выходные?

Михаил Русый:
Бывают, но очень редко.

Вадим Щеглов:
В чем видите свое предназначение?

Михаил Русый:
Я думаю, каким любой человек свое предназначение должен видеть: чтобы была крепкая семья, чтобы были надежные друзья, было достойное государство.

Вадим Щеглов:
Ваша настольная книга?

Власть меняет людей? Вот что ответил на этот вопрос Михаил Русый-7

Михаил Русый:
Карнеги. Там много заложено, каким должен быть руководитель.

Вадим Щеглов:
Кем вы видите себя через 10 лет?

Михаил Русый:
Через 10 лет, думаю, буду на пенсии.

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# Государственная политика # общество # Вадим Щеглов # Михаил Русый # Фотофакт

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