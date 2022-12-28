Михаил Русый: «Какова будет семья, каковы дети, таково будет это государство и в истории»

Новости Беларуси. Надувной бассейн, бытовая техника и горы сладостей. 28 декабря республиканский марафон чудес в том числе заглянул в агрогородок Вейно Могилевского района, где главного волшебника зимы ждали воспитанники детского дома семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто активно помогает Деду Морозу справиться со своей главной задачей, и парламентарии. В гости к ребятам приехали сенаторы. Для гостей ребята подготовили концерт живой музыки.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Дети – это основа основ. Этот капитал, который закладывается сейчас, это наше будущее, настоящее. Поэтому как мы будем относиться к детям, так они отнесутся к нам. Какова будет семья, каковы дети, таково будет это государство и в истории.

Семья Кравченко воспитывает восьмерых детей от 2 до 17 лет. Во взрослую жизнь родители-воспитатели выпустили трех ребят, с которыми всегда поддерживают теплые отношения. В семье много традиций, самые любимые связаны с Новым годом.

Ольга Кравченко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Занимаемся выпечкой, печем пряники, рисуем их. Каждый из детей заказывает блюдо, и готовим. Кто что придумает, то и готовим, чтобы на столе было любимое блюдо каждого ребенка.

Мария Лебедева, воспитанница детского дома семейного типа:

Лосось под шубой мне очень нравится, кукурузный салат мы делаем. Оливье мы делаем каждый год, вообще на любые праздники мы делаем оливье. В основном салаты. Может, картошечки пожарим.