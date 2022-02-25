Михаил Орда об участии профсоюзов в референдуме: «Планируем и наблюдение за подсчётом голосов»
Новости Беларуси. ЦИК фиксирует высокую активность населения в период досрочного голосования на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В работе участковых комиссий все строго по регламенту. Уже подмечено: наибольшую активность на досрочном голосовании граждане проявляют в обеденное и вечернее время. Особое внимание уделяют санитарно-эпидемиологическим рекомендациям Минздрава. Маски, антисептик, одноразовые ручки – обязательный атрибут участков для голосования.
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Открыты более 5 тысяч участков для голосования, на которых работают порядка 45 тысяч наблюдателей, из них 195 международных. Австрия, Германия, Испания, Италия – далеко не весь список европейских стран, направивших в Беларусь своих экспертов. Несмотря на открытость нашего Центризбиркома, западные партнеры продолжают оказывать давление на него, используя инструменты санкционной политики. Эту ситуацию прокомментировал глава ЦИК.
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Наблюдением за ходом голосования занимаются и внутренние эксперты. К примеру, представители профсоюзов вместе с крупнейшими общественными объединениями страны. Основное направление их совместной работы – отслеживать ход голосования.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Работа комиссий хорошо организована, слаженная работа. Сегодня каких-то серьезных недочетов в работе, грубых ошибок нет. Если и есть какие-то замечания, то они моментально, мгновенно исправляются. 27 февраля, в основной день голосования, будет работать полный состав наших наблюдателей. Это 43 тысячи человек. В своей практической работе мы также планируем и наблюдение за подсчетом голосов.
Впервые организован общественный информационный центр. Все для того, чтобы белорусы оперативно и без искажений получали данные о ходе референдума.
Михаил Орда:
Если сегодня какая-то информация из мест и какой-то случай происходит, эта информация к нам поступает мгновенно. Мы ее видим, если необходимо – проверяем, смотрим, обобщаем и точно владеем практически из каждого участка, где, что и какие случаи происходят.