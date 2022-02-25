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Михаил Орда об участии профсоюзов в референдуме: «Планируем и наблюдение за подсчётом голосов»

25 февраля 2022 20:35
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Новости Беларуси. ЦИК фиксирует высокую активность населения в период досрочного голосования на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе участковых комиссий все строго по регламенту. Уже подмечено: наибольшую активность на досрочном голосовании граждане проявляют в обеденное и вечернее время. Особое внимание уделяют санитарно-эпидемиологическим рекомендациям Минздрава. Маски, антисептик, одноразовые ручки – обязательный атрибут участков для голосования.

Как проходит досрочное голосование в Беларуси – читайте здесь.

Михаил Орда об участии профсоюзов в референдуме: «Планируем и наблюдение за подсчётом голосов»-1

Открыты более 5 тысяч участков для голосования, на которых работают порядка 45 тысяч наблюдателей, из них 195 международных. Австрия, Германия, Испания, Италия – далеко не весь список европейских стран, направивших в Беларусь своих экспертов. Несмотря на открытость нашего Центризбиркома, западные партнеры продолжают оказывать давление на него, используя инструменты санкционной политики. Эту ситуацию прокомментировал глава ЦИК.

Игорь Карпенко рассказал, почему его это не беспокоят персональные санкции. Подробнее здесь.

Михаил Орда об участии профсоюзов в референдуме: «Планируем и наблюдение за подсчётом голосов»-4

Наблюдением за ходом голосования занимаются и внутренние эксперты. К примеру, представители профсоюзов вместе с крупнейшими общественными объединениями страны. Основное направление их совместной работы – отслеживать ход голосования.

Михаил Орда об участии профсоюзов в референдуме: «Планируем и наблюдение за подсчётом голосов»-7

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Работа комиссий хорошо организована, слаженная работа. Сегодня каких-то серьезных недочетов в работе, грубых ошибок нет. Если и есть какие-то замечания, то они моментально, мгновенно исправляются. 27 февраля, в основной день голосования, будет работать полный состав наших наблюдателей. Это 43 тысячи человек. В своей практической работе мы также планируем и наблюдение за подсчетом голосов.

Впервые организован общественный информационный центр. Все для того, чтобы белорусы оперативно и без искажений получали данные о ходе референдума.

Михаил Орда об участии профсоюзов в референдуме: «Планируем и наблюдение за подсчётом голосов»-10

Михаил Орда:
Если сегодня какая-то информация из мест и какой-то случай происходит, эта информация к нам поступает мгновенно. Мы ее видим, если необходимо – проверяем, смотрим, обобщаем и точно владеем практически из каждого участка, где, что и какие случаи происходят.

Михаил Орда об участии профсоюзов в референдуме: «Планируем и наблюдение за подсчётом голосов»-13

За период досрочного голосования грубых ошибок и нарушений в работе не выявлено. Кстати, в основной день референдума откроется еще ряд участков. Их чуть более 200 – в санаториях, лечебных учреждениях. Проголосовать можно будет и на дому.

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# Референдум # общество # Игорь Карпенко # Михаил Орда # Карина Верховцева # Фотофакт

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