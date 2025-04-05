В ходе встречи представителей СПЧ ООН состоялось голосование по вопросу продления мандата независимой комиссии по расследованию событий на территории Украины, пишет РИА Новости.

Комиссия создана 4 марта 2022 года. В присутствии 47 государств 4 не поддержали продление мандата названной комиссии, 18 предпочли воздержаться, «за» голоса отдали 25 стран.

Российской Федерацией не признается мандат данной комиссии.

Ранее член комиссии Пабло Де Грейфф рассказал о замалчивании комиссией в ходе последнего доклада фактов пыток российских военнопленных солдатами ВСУ, а также не было сказано о принудительной мобилизации украинских граждан по причине «нехватки денег».