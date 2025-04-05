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22 страны не поддержали мандат комиссии СПЧ ООН по Украине

05 апреля 2025 12:35
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В ходе встречи представителей СПЧ ООН состоялось голосование по вопросу продления мандата независимой комиссии по расследованию событий на территории Украины, пишет РИА Новости.

22 страны не поддержали мандат комиссии СПЧ ООН по Украине-1

Фото: Pinterest

Комиссия создана 4 марта 2022 года. В присутствии 47 государств 4 не поддержали продление мандата названной комиссии, 18 предпочли воздержаться, «за» голоса отдали 25 стран.

Российской Федерацией не признается мандат данной комиссии.

Ранее член комиссии Пабло Де Грейфф рассказал о замалчивании комиссией в ходе последнего доклада фактов пыток российских военнопленных солдатами ВСУ, а также не было сказано о принудительной мобилизации украинских граждан по причине «нехватки денег».

# Международная политика

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