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Как тренируются чемпионы. Рассказываем о пожарно-спасательном спорте

05 апреля 2025 12:29
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Как тренируются чемпионы. Рассказываем о пожарно-спасательном спорте-1

Алина Трус, корреспондент:
Чтобы показывать хорошие результаты на соревнованиях и устанавливать новые рекорды, спортсмены тренируются в этом зале по несколько раз в неделю. Важна скорость и выносливость.

Как тренируются чемпионы. Рассказываем о пожарно-спасательном спорте-3

Например, вот эту стометровую полосу чемпионам следует преодолеть быстрее, чем за 15 секунд. Это настоящая проверка силы и стрессоустойчивости. Пожарно-спасательный спорт не терпит ошибок, как и в реальной жизни. При чрезвычайных ситуациях нельзя поддаться панике и страхам.

Смотрите видео.

# МЧС Беларуси

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