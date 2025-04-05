Как тренируются чемпионы. Рассказываем о пожарно-спасательном спорте

Алина Трус, корреспондент: Чтобы показывать хорошие результаты на соревнованиях и устанавливать новые рекорды, спортсмены тренируются в этом зале по несколько раз в неделю. Важна скорость и выносливость.

Например, вот эту стометровую полосу чемпионам следует преодолеть быстрее, чем за 15 секунд. Это настоящая проверка силы и стрессоустойчивости. Пожарно-спасательный спорт не терпит ошибок, как и в реальной жизни. При чрезвычайных ситуациях нельзя поддаться панике и страхам.