Прямой эфир

Край Налибокской пущи, тарпанов и агроусадеб – посетили Воложинский район

05 апреля 2025 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весна создана для путешествий. Сегодня отправляемся в край Налибокской пущи, тарпанов и колоритных агроусадеб.

Край Налибокской пущи, тарпанов и агроусадеб – посетили Воложинский район-2

Воложинский район – подарок для туристов. Знакомство с ним стоит начинать с города. Первая остановка – площадь Свободы. Центр впечатлит историческими муралами и малыми архитектурными формами. Подаем карету в прошлое.

Край Налибокской пущи, тарпанов и агроусадеб – посетили Воложинский район-4

Виктория Бриль, аттестованный экскурсовод:
Город Воложин впервые упоминается с конца XIV столетия. Когда проходили крестоносцы мимо поселения, они называли его лесосплав, сплот. С этого века местечко является центром удельного княжества. Почему называется город Воложин? Основа слова «волога», что означает по Далю «переувлажненное, пониженное место». Доказательством является пуща и близость ее заболоченных низин. Ранее это была рыночная площадь. Сюда стекались товары из пущи, в основном это грибы, орехи, катки, бочки, а также товары из других земледельческих районов. Кожа, щетина, зерно и многое другое.

Подробности в видео.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
«Белавиа» открыла чартерные рейсы в Оман
27 февраля 2025 06:35

«Белавиа» открыла чартерные рейсы в Оман

Музеи Гродненской области за 2024-й заработали на экскурсиях 4,5 млн рублей
09 февраля 2025 07:36

Музеи Гродненской области за 2024-й заработали на экскурсиях 4,5 млн рублей

Головченко: потенциал туристической отрасли Беларуси необходимо реализовать в полную силу
18 декабря 2024 16:58

Головченко: потенциал туристической отрасли Беларуси необходимо реализовать в полную силу