Край Налибокской пущи, тарпанов и агроусадеб – посетили Воложинский район

Виктория Бриль, аттестованный экскурсовод:

Город Воложин впервые упоминается с конца XIV столетия. Когда проходили крестоносцы мимо поселения, они называли его лесосплав, сплот. С этого века местечко является центром удельного княжества. Почему называется город Воложин? Основа слова «волога», что означает по Далю «переувлажненное, пониженное место». Доказательством является пуща и близость ее заболоченных низин. Ранее это была рыночная площадь. Сюда стекались товары из пущи, в основном это грибы, орехи, катки, бочки, а также товары из других земледельческих районов. Кожа, щетина, зерно и многое другое.

Подробности в видео.