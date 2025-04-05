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Фон дер Ляйен бредит, говоря о поддержке Украины – экс-аналитик ЦРУ Макговерн

05 апреля 2025 12:11
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По словам бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, в момент заявлений о продолжении помощи со стороны Евросоюза Киеву глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «бредит». Об этом пишет РИА Новости.

Фон дер Ляйен бредит, говоря о поддержке Украины – экс-аналитик ЦРУ Макговерн-1

Фото: Pinterest

Представители Франции и Британии «такие же», подчеркивает Макговерн. Так экс-аналитик ЦРУ прокомментировал сказанное главой Еврокомиссии по поводу актуальности укрепления обороны Евросоюза вместе с украинской стороной на ряду с поддержкой Киева.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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