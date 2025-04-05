По словам бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, в момент заявлений о продолжении помощи со стороны Евросоюза Киеву глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «бредит». Об этом пишет РИА Новости.
По словам бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, в момент заявлений о продолжении помощи со стороны Евросоюза Киеву глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «бредит». Об этом пишет РИА Новости.
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Представители Франции и Британии «такие же», подчеркивает Макговерн. Так экс-аналитик ЦРУ прокомментировал сказанное главой Еврокомиссии по поводу актуальности укрепления обороны Евросоюза вместе с украинской стороной на ряду с поддержкой Киева.