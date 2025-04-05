«Красивая, милая, добрая». Узнали у минчан, как часто они слышат комплименты

Всего парочка добрых слов, и мир вокруг расцветает. Какие комплименты согревают душу? Спросили у минчан.

– Расскажите, а вам часто делают комплименты?

– Нет, не часто.

Я не требую ни от кого. И не сказать, что мне это суперважно.

– И что же вы говорите девушкам?

– Что она хорошо выглядит сегодня. Своей невесте говорю.

Не надо слов, просто букет красивых цветов.