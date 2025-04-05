«Красивая, милая, добрая». Узнали у минчан, как часто они слышат комплименты

Всего парочка добрых слов, и мир вокруг расцветает. Какие комплименты согревают душу?
Спросили у минчан.
Всего парочка добрых слов, и мир вокруг расцветает. Какие комплименты согревают душу?
Спросили у минчан.
– Расскажите, а вам часто делают комплименты?
– Нет, не часто.
Я не требую ни от кого. И не сказать, что мне это суперважно.
– И что же вы говорите девушкам?
– Что она хорошо выглядит сегодня. Своей невесте говорю.
Не надо слов, просто букет красивых цветов.
Красивая, милая, добрая, хорошая. Все одновременно вообще идеально. Комбо.
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