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«Красивая, милая, добрая». Узнали у минчан, как часто они слышат комплименты

05 апреля 2025 12:27
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Всего парочка добрых слов, и мир вокруг расцветает. Какие комплименты согревают душу?

Спросили у минчан.

«Красивая, милая, добрая». Узнали у минчан, как часто они слышат комплименты-2

Расскажите, а вам часто делают комплименты?
– Нет, не часто.

«Красивая, милая, добрая». Узнали у минчан, как часто они слышат комплименты-4

Я не требую ни от кого. И не сказать, что мне это суперважно.

«Красивая, милая, добрая». Узнали у минчан, как часто они слышат комплименты-6

И что же вы говорите девушкам?
– Что она хорошо выглядит сегодня. Своей невесте говорю.

«Красивая, милая, добрая». Узнали у минчан, как часто они слышат комплименты-8

Не надо слов, просто букет красивых цветов.

«Красивая, милая, добрая». Узнали у минчан, как часто они слышат комплименты-10

Красивая, милая, добрая, хорошая. Все одновременно вообще идеально. Комбо.

Далее смотрите в видео.

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