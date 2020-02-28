Михаил Орда: механизм компенсационного фонда, который бы мог формироваться за счёт тех, кто потенциально может стать банкротом

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

В течение нескольких лет профсоюзы и правительство, министерства экономики, финансов отрабатывали такой механизм компенсационного фонда, который бы мог формироваться за счет тех, кто потенциально может стать банкротом. Но чтобы это был небольшой, очень незначительный, там даже не о проценте идет речь, а о сотых долях. Для того, чтобы сформировать этот фонд по компенсации. И когда создаются такие проблемы для того, чтобы снять напряжение и людям помочь, и помочь этому предприятию в нормальной, спокойной обстановке выстроить свою работу и пойти дальше работать, конечно, этот фонд должен брать какую-то компенсацию. Может, не всю потерю заработка, но хотя бы 3 месяца для того, чтобы у человека была возможность искать новое место работы и эту компенсацию получить, чтобы содержать себя, чтобы были деньги на жизнь.