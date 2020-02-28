Михаил Орда: механизм компенсационного фонда, который бы мог формироваться за счёт тех, кто потенциально может стать банкротом

Новости Беларуси. Деньги нужно зарабатывать, а не получать. На Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тысяч новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»
С планом справляемся, но зарплаты не везде дотягивают до заявленного уровня в 1 000 рублей. К тому же некоторые предприятия находятся в так называемой ситуации реструктуризации – рынок труда подвижен и меняется с огромной скоростью. А это свободные рабочие руки, которые профсоюз не должен оставить за бортом реального сектора.
Александр Лукашенко – ФПБ о росте цен: «Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать»
Есть еще предприятия-банкроты. Кстати, Федерация предлагает совершенствовать систему антикризисного управления и подумать о том, как в таких случаях поддержать людей.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
В течение нескольких лет профсоюзы и правительство, министерства экономики, финансов отрабатывали такой механизм компенсационного фонда, который бы мог формироваться за счет тех, кто потенциально может стать банкротом. Но чтобы это был небольшой, очень незначительный, там даже не о проценте идет речь, а о сотых долях. Для того, чтобы сформировать этот фонд по компенсации. И когда создаются такие проблемы для того, чтобы снять напряжение и людям помочь, и помочь этому предприятию в нормальной, спокойной обстановке выстроить свою работу и пойти дальше работать, конечно, этот фонд должен брать какую-то компенсацию. Может, не всю потерю заработка, но хотя бы 3 месяца для того, чтобы у человека была возможность искать новое место работы и эту компенсацию получить, чтобы содержать себя, чтобы были деньги на жизнь.