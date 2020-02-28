Музыкальный критик из России назвал своих фаворитов на белорусском отборе на «Евровидение-2020»

Новости Беларуси. Белорусский отбор еще не начался, но за ним следят уже за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Бабичев, музыкальный критик (Россия):

Нужно делать, на мой взгляд то, в чем мы сильны. Исходя из этого в моем топе занимают верхние строчки коллективы CHAKRAS и VAL. Напрашивается вопрос, почему не AURA, ведь вроде бы тоже фолк, вроде бы тоже национальные инструменты. Ну, это на мой взгляд слишком все традиционно, если хотите – старомодно.

Песня в идеале должна запоминаться уже после первого прослушивания и быть по возможности отличной от всех остальных. В этом плане отдаю предпочтение проекту CHAKRAS – песен, состоящих только их la-ley-la, на конкурсе еще не было.