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Музыкальный критик из России назвал своих фаворитов на белорусском отборе на «Евровидение-2020»

28 февраля 2020 18:25
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Новости Беларуси. Белорусский отбор еще не начался, но за ним следят уже за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Кто-то настраивался, а кто-то пел на концерте. Как участники готовились к гала-концерту белорусского отбора на «Евровидение-2020»

Музыкальный критик из России назвал своих фаворитов на белорусском отборе на «Евровидение-2020»-1

Евгений Бабичев, музыкальный критик (Россия):   
Нужно делать, на мой взгляд то, в чем мы сильны. Исходя из этого в моем топе занимают верхние строчки коллективы CHAKRAS и VAL. Напрашивается вопрос, почему не AURA, ведь вроде бы тоже фолк, вроде бы тоже национальные инструменты. Ну, это на мой взгляд слишком все традиционно, если хотите – старомодно.   

Песня в идеале должна запоминаться уже после первого прослушивания и быть по возможности отличной от всех остальных. В этом плане отдаю предпочтение проекту CHAKRAS – песен, состоящих только их la-ley-la, на конкурсе еще не было.  

Музыкальный критик из России назвал своих фаворитов на белорусском отборе на «Евровидение-2020»-4

# Евровидение 2020. Нидерланды # общество # Евгений Бабичев # Кристина Федорович # Фотофакт

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