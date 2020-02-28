Как участники готовились к гала-концерту белорусского отбора на «Евровидение-2020»?

Новости Беларуси. Основная интрига этого вечера – кто же представит Беларусь на главном песенном конкурсе континента? За два часа до полуночи в Минске стартует финал национального отбора на «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 финалистов будут бороться за путевку в Роттердам. Гала-концерт пройдет на огромной площадке киностудии «Беларусьфильм».

Кристина Федорович, корреспондент: До финала остается чуть меньше трех часов. В такой евровизионной атмосфере так и хочется петь. Но лучше меня это сделает финалистка Анастасия.

– Анастасия, вы сегодня выступаете под номером шесть. Как считаете, это для вас будет счастливое число? – Это хороший номер в любом случае, потому что это середина концерта, все разогретые. Думаю, хороший номер.

Мы пообщались с финалистами и узнали, каков на их взгляд ключик к успеху.

Атмосфера здесь, в «Беларусьфильме», где проходит национальный отбор, накаляется: финалистов 12, а путевка в заветный Роттердам всего одна. У каждого своя изюминка: кто-то будет удивлять песней без слов, кто-то – танцем.

Анастасия Гламозда, участница финала национального отбора на «Евровидение-2020»: С утра я волновалась. Но сейчас мы порепетировали, и вообще нет волнения никакого. Приедет визажист, будет наводить порядок, будет красить меня, делать прическу. Также будем настраиваться морально.

Дарья Хмельницкая, участница финала национального отбора на «Евровидение-2020»: Зажигательное настроение, потому что надо влюбить в себя максимальное количество зрителей. Поэтому вот такой настрой. Соберется вся моя команда. Я думаю, что мы еще раз пропоем, подвигаемся, зарядимся на классное выступление.

Мы заметили, что не все участники финала готовятся к выступлению в своих гримерках. Например, Ян Ярош выступает на сольном концерте с камерным оркестром и после него приедет к началу гала-концерта. Но мы его выцепили и взяли интервью.

Ян Ярош, участник финала национального отбора на «Евровидение-2020»:

Прямо сейчас еду на саундчек, репетицию сольника. Вот, уже времечко поджимает – хорошо, что вы меня успели вызвонить, выцепить, пока я убегал. Сейчас полечу.

Кристина Федорович, корреспондент:

Получается, это во сколько вы приедете на гала-концерт?

Ян Ярош:

Где-то в девять тридцать. Учитывая, что прямой эфир в десять, а мое выступление седьмое, по графику где-то в десять тридцать мой мотор получается. Так что час времени зазора, даже полтора, после окончания концерта. Я еще смогу пару раз на бис выйти, если этого зритель попросит.