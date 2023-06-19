МИД Казахстана: «Беларусь в технологическом плане сильное государство»

Новости Беларуси. Сотрудничество в политической сфере, экономика, перспективные проекты. Эти темы стали ключевыми на встрече главы государства с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана. Дипотношениям двух стран без малого 31 год, и они выстроены на очень высоком уровне. Однако еще есть над чем работать, – отметил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мурат Нуртлеу, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана:

В первую очередь у нас большой потенциал для развития промышленной кооперации. Беларусь в технологическом плане сильное государство. У вас сельскохозяйственные технологии очень хорошо развиты. Это для нас очень важно. Кроме того, переработка сырья, АПК. Для нас тоже будет важно изучить перспективы и развитие в IT-сфере. У нас очень большая заинтересованность в развитии связи в сфере медицины.