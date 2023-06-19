Лукашенко: «К сожалению, мир сегодня эгоистичен и националистичен»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, что приехали к нам с официальным визитом. Думаю, это серьезный шаг в укреплении наших отношений. Хотя мы можем констатировать сегодня, что отношения между Беларусью и Казахстаном находятся на очень высоком уровне, но, как говорят спортсмены, есть над чем работать. Наши отношения – это фундамент в рамках односторонних отношений, особенно ОДКБ, ЕАЭС. Всегда Казахстан играл важную роль в формировании этих структур, в их деятельности. Так же, как и Беларусь. Поэтому Казахстан, Россия и Беларусь, глядя вперед, я вижу притягательный центр для других государств. Недавно я об этом говорил: надеяться на то, что придет какой-то богатый сосед и нам поможет, не приходится. К сожалению, мир сегодня эгоистичен, националистичен. Вы (министры иностранных дел) это видите лучше, чем я. Поэтому надо, по крайней мере в данный момент, надеяться на себя и на своих друзей, которые всегда придут на помощь и поддержат. Таким мы видим позицию наших казахстанских друзей. Вы должны знать, что Беларусь всегда была вашим другом и на нас вы здесь, если вам нужно будет, можете рассчитывать.